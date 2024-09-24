Başladı Benim Dizi! Boynuna Yerleştirilen Kamera ile Tatlı Kedinin Bol Kavgalı Bir Günü

Son zamanlarda kedilerin boyunlarına yerleştirilen kameralar ile çekilen videolar epey izleniyor. Zaten nasıl izlenmesin ki? Onların hayatlarına açılan en ufak bir pencere bile yaşamlarına karşı biraz olsun merakımızı gideriyor.
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Örneğin bu ikili sürekli bir koşturmaca içinde. Sizler de zaman zaman kedilerin neden kavga ettiğini merak edenlerden misiniz?
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İşte bu ikili de bilmediğimiz sebeplerden kavga edenlerden. Biri koşuyor, biri kovalıyor, bağıra çağıra bir hal oluyorlar.
İşte o anlar 👇
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