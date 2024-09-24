İTÜ’de Yurtlardaki Odaların 21 Kişilik Olduğu İddia Edildi: “Askerde Bile Daha Düzgün”

2024-2025 eğitim öğretim yılı geçtiğimiz haftalarda başladı. Üniversitelerde de dönemlerin açılması için hazırlıklar sürüyor. Öğrenciler yavaş yavaş yurtlara yerleşmeye başladı. Kimi öğrenciler deniz manzaralı KYK odası denk geldiği için şanslarının tadını çıkarırken şimdilerdeyse İTÜ yurduna ait bir paylaşım sosyal medya gündeminde.
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Odaların düzeni fotoğrafta gördüğünüz üzere epey sıkışık. Yataklar arasında yalnızca yürüyebilecek kadar alan var.
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İddialara göre kimi odaların 21 kişilik olduğu söyleniyor.
İşte detaylar 👇
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üniversite kampüsleri dökülüyor. ama konumu milyar dolarlık..