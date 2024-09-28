İsrail’in Lübnan Saldırısı Sürüyor: Hizbullah Lideri Nasrallah’ın Öldüğü İddia Ediliyor

Gazze’de adeta soykırım yapan ve milyonlarca insanı açlığa hapseden İsrail, hafta başında Lübnan’a saldırmaya başlamıştı. İsrail medyası, dün yapılan hava saldırısında Hizbullah’ın karargahının hedef alındığını iddia etti. Bölgenin önemli aktörlerinden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın saldırıda öldüğü iddia ediliyor ancak Lübnan kaynaklarından konu ile ilgili resmi açıklama gelmedi.