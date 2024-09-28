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İsrail’in Lübnan Saldırısı Sürüyor: Hizbullah Lideri Nasrallah’ın Öldüğü İddia Ediliyor

İsrail’in Lübnan Saldırısı Sürüyor: Hizbullah Lideri Nasrallah’ın Öldüğü İddia Ediliyor

İsrail
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.09.2024 - 08:16

Gazze’de adeta soykırım yapan ve milyonlarca insanı açlığa hapseden İsrail, hafta başında Lübnan’a saldırmaya başlamıştı. İsrail medyası, dün yapılan hava saldırısında Hizbullah’ın karargahının hedef alındığını iddia etti. Bölgenin önemli aktörlerinden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın saldırıda öldüğü iddia ediliyor ancak Lübnan kaynaklarından konu ile ilgili resmi açıklama gelmedi.

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İsrail, gelen tüm tepkiler ve ateşkes çağrılarına aldırmadan Orta Doğu’da saldırılarına devam ediyor.

İsrail, gelen tüm tepkiler ve ateşkes çağrılarına aldırmadan Orta Doğu’da saldırılarına devam ediyor.

İsrail güçleri, dün akşam saatlerinde Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bu zamana kadarki en büyük hava saldırısını düzenlemişti.

İsrail güçleri, dün akşam saatlerinde Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bu zamana kadarki en büyük hava saldırısını düzenlemişti.

İsrail medyası, saldırıda Hizbullah’ın ana karargahının hedef alındığını iddia etti.

İsrail medyası, saldırıda Hizbullah’ın ana karargahının hedef alındığını iddia etti.

Saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldüğü de konuşuluyor ancak bu bilgi doğrulanmış değil.

Saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldüğü de konuşuluyor ancak bu bilgi doğrulanmış değil.

Reuters haber ajansı, ilk önce Nasrallah’ın hayatını kaybettiği yönünde haber girdi ancak sonra yaptığı düzeltmede Hizbullah liderinin hayatta olduğunu abonelerine geçti.

Reuters haber ajansı, ilk önce Nasrallah’ın hayatını kaybettiği yönünde haber girdi ancak sonra yaptığı düzeltmede Hizbullah liderinin hayatta olduğunu abonelerine geçti.
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Lübnan’daki resmi makamlardan ise Nasrallah’ın ölümü doğrulanmadı.

Lübnan’daki resmi makamlardan ise Nasrallah’ın ölümü doğrulanmadı.

Hasan Nasrallah kimdir?

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Hüsnü CAN

Iran simdi cok kizar yaaa. Dusunuyorum da bir devlet varolussal ilkelerinden tamamen uzaklasmis ve cevre ulkelerden farkli bir fonksiyonu kalmamissa yikilmas... Devamını Gör

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