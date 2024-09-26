İsrail’den Lübnan’da Bir Hava Saldırısı Daha: Hizbullah Komutanı Hedef Alındı
İsrail’den Lübnan’da Bir Hava Saldırısı Daha: Hizbullah Komutanı Hedef Alındı
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Orta Doğu’yu adeta ateşe vermeye çalışan İsrail’in Lübnan’a saldırıları devam ediyor.
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Lübnan’da yaptığı hava saldırıları sonrasında kısa sürede 500 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail, bugün ise başkent Beyrut’ta hava saldırısı düzenledi.
Beyrut'un güneyinden patlama sesleri duyuldu ve yoğun duman yükseldi.
İsrail’in saldırıda Hizbullah’ın Hava Savunma ve Drone Operasyonları’dan sorumlu komutanını hedef aldığı iddia ediliyor.
Patlama alanından görüntüler 👇
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İsrail ile Hizbullah arasında pek fark yok olan masum halka oldu.
Bir grup terörist yüzünden iki ülke savaşa girdi
Yürüyün be Davut'un aslanları ❤️❤️