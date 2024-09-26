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İsrail’den Lübnan’da Bir Hava Saldırısı Daha: Hizbullah Komutanı Hedef Alındı

İsrail’den Lübnan’da Bir Hava Saldırısı Daha: Hizbullah Komutanı Hedef Alındı

İsrail
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.09.2024 - 15:59

İsrail, Gazze’de yaptığı katliam sonrasında Lübnan’da bulunan Hizbullah’a saldırmaya başladı. İsrail bugün ise Hizbullah’ın önemli komutanlarından birini hedef aldı. Başkent Beyrut’ta patlama sesleri duyuldu.

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Orta Doğu’yu adeta ateşe vermeye çalışan İsrail’in Lübnan’a saldırıları devam ediyor.

Orta Doğu’yu adeta ateşe vermeye çalışan İsrail’in Lübnan’a saldırıları devam ediyor.

Lübnan’da yaptığı hava saldırıları sonrasında kısa sürede 500 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail, bugün ise başkent Beyrut’ta hava saldırısı düzenledi.

Lübnan’da yaptığı hava saldırıları sonrasında kısa sürede 500 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail, bugün ise başkent Beyrut’ta hava saldırısı düzenledi.

Beyrut'un güneyinden patlama sesleri duyuldu ve yoğun duman yükseldi.

Beyrut'un güneyinden patlama sesleri duyuldu ve yoğun duman yükseldi.

İsrail’in saldırıda Hizbullah’ın Hava Savunma ve Drone Operasyonları’dan sorumlu komutanını hedef aldığı iddia ediliyor.

İsrail’in saldırıda Hizbullah’ın Hava Savunma ve Drone Operasyonları’dan sorumlu komutanını hedef aldığı iddia ediliyor.

Patlama alanından görüntüler 👇

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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umut

İsrail ile Hizbullah arasında pek fark yok olan masum halka oldu.

azattiq

Bir grup terörist yüzünden iki ülke savaşa girdi

yoruma gelen

Yürüyün be Davut'un aslanları ❤️❤️