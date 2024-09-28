Harry Potter'ın Sevilen İki İsmi de Aynı Gün Hayata Gözlerini Yummuş
Harry Potter'ın Sevilen İki İsmi de Aynı Gün Hayata Gözlerini Yummuş
Dünyaca ünlü Harry Potter serisinin sevilen ismi Profesör Minerva McGonagall’a hayat veren Maggie Smitt, 27 Eylül'de hayatını kaybetti. Üzücü haberin ardından Pooter hayranlarının dikkatini bir şey çekti.
Harry Potter'ın sevilen bir ismi daha 27 Eylül'de hayatını kaybetmişti...
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İngiliz yazar J. K. Rowling'in kaleminden çıkan Harry Potter, gerek kitapları gerek film serisiyle milyonlarca kişinin sevgisini kazandı.
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İçimizi ısıtan Harry Potter filminde, her karakterin yeri ayrı. Kimisi arkadaşımız gibi seviyor, kimisinden düşmanız gibi nefret ediyoruz.
Profesör Minerva McGonagall'a hayat veren Oscar ödüllü oyuncu Maggie Smith'in vefatı da Potter hayranlarını derinden üzdü.
Cadı şapkası ve alaycı, sert tavırlarıyla hatırlayacağımız Profesör Minerva McGonagall, ikonik rolüyle akıllara kazındı.
Öte yandan, bilge profesörümüz Albus Dumledore'a hayat veren Michael Gambon da geçtiğimiz sene hayatını kaybetmişti.
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82 yaşında hayata gözlerini yuman Michael Gambon da 27 Eylül 2023 tarihinde bizlere veda etmişti.
Bu detay, Potter fanlarının dikkatinden kaçmadı;
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