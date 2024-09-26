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Tam Bir Centilmen'le Gündem Olan Çağatay Ulusoy'un Filmdeki Duş Sahnesi Çok Konuşuldu!

Tam Bir Centilmen'le Gündem Olan Çağatay Ulusoy'un Filmdeki Duş Sahnesi Çok Konuşuldu!

Çağatay Ulusoy Netflix
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
27.09.2024 - 01:11

Yakışıklılığı ve oyunculuk konusundaki yeteneğiyle dillerden düşmeyen Çağatay Ulusoy, son filmi Tam Bir Centilmen'le yine gündem olmayı başardı. Ünlü oyuncunun filmde yer alan duş sahnesi çok konuşuldu!

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Ülkenin yakışıklılık seviyesini yükselten oyunculardan biri olan Çağatay Ulusoy, hem bu özelliği hem de oyunculuk konusundaki yeteneğiyle sık sık gündem olmayı başarıyor.

Ülkenin yakışıklılık seviyesini yükselten oyunculardan biri olan Çağatay Ulusoy, hem bu özelliği hem de oyunculuk konusundaki yeteneğiyle sık sık gündem olmayı başarıyor.

Seyir zevki yüksek oyuncunun rol aldığı tüm yapımlar ve hatta dizilerden aldığı bölüm başı ücretler de çok konuşulan özelliklerinden diğerleri.

Seyir zevki yüksek oyuncunun rol aldığı tüm yapımlar ve hatta dizilerden aldığı bölüm başı ücretler de çok konuşulan özelliklerinden diğerleri.

Ama biz kendisini bu kez rol aldığı son film olan Netflix yapımı Tam Bir Centilmen filmiyle konuşacağız.

Ama biz kendisini bu kez rol aldığı son film olan Netflix yapımı Tam Bir Centilmen filmiyle konuşacağız.

Çünkü konuşmamız gereken bir mevzu var!

Ebru Şahin'le başrollerini paylaştığı filmde her ne kadar oyunculuğu konusunda yine şaha kalksa da onu bu kez gündeme getiren duş sahnesi oldu.

Ebru Şahin'le başrollerini paylaştığı filmde her ne kadar oyunculuğu konusunda yine şaha kalksa da onu bu kez gündeme getiren duş sahnesi oldu.

Filmde yer alan duş sahnesinde Ulusoy'un bel gamzelerinin göründüğü sahne gündem oldu.

Filmde yer alan duş sahnesinde Ulusoy'un bel gamzelerinin göründüğü sahne gündem oldu.
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İzleyici tabii ki bu fırsatı kaçırmadı ve yakışıklı oyuncunun bu görüntüsü gündem olmayı başardı.

İzleyici tabii ki bu fırsatı kaçırmadı ve yakışıklı oyuncunun bu görüntüsü gündem olmayı başardı.

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