İsrail Ordusu Açıkladı: Hizbullah Lideri Nasrallah’ı Öldürdük
İsrail Ordusu Açıkladı: Hizbullah Lideri Nasrallah’ı Öldürdük
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İsrail, Gazze’de yaptığı soykırım sonrasında bir haftadır Lübnan’a hava saldırıları düzenliyordu.
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İsrail medyası, dün akşam saatlerinde Lübnan’da Hizbullah’ın karargahına hava saldırısı düzenlendiğini yazmıştı.
Bölgenin önemli aktörülerinden olan Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah’ın saldırıda hedef alındığı iddia ediliyordu.
İsrail Ordusu’ndan yapılan açıklamada, Nasrallah’ın öldürüldüğü duyuruldu.
Ordunun Twitter hesabındaki paylaşımda, "Hasan Nasrallah, dünyayı artık terörize edemeyecek" ifadeleri kullanıldı.
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