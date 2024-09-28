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İsrail Ordusu Açıkladı: Hizbullah Lideri Nasrallah’ı Öldürdük

İsrail Ordusu Açıkladı: Hizbullah Lideri Nasrallah’ı Öldürdük

israil filistin
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.09.2024 - 11:08 Son Güncelleme: 28.09.2024 - 11:15

İsrail Ordusu’ndan yapılan açıklamada, Lübnan’da bulunan Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah’ın öldüğü duyuruldu.

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İsrail, Gazze’de yaptığı soykırım sonrasında bir haftadır Lübnan’a hava saldırıları düzenliyordu.

İsrail, Gazze’de yaptığı soykırım sonrasında bir haftadır Lübnan’a hava saldırıları düzenliyordu.

İsrail medyası, dün akşam saatlerinde Lübnan’da Hizbullah’ın karargahına hava saldırısı düzenlendiğini yazmıştı.

İsrail medyası, dün akşam saatlerinde Lübnan’da Hizbullah’ın karargahına hava saldırısı düzenlendiğini yazmıştı.

Bölgenin önemli aktörülerinden olan Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah’ın saldırıda hedef alındığı iddia ediliyordu.

Bölgenin önemli aktörülerinden olan Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah’ın saldırıda hedef alındığı iddia ediliyordu.

İsrail Ordusu’ndan yapılan açıklamada, Nasrallah’ın öldürüldüğü duyuruldu.

İsrail Ordusu’ndan yapılan açıklamada, Nasrallah’ın öldürüldüğü duyuruldu.

Ordunun Twitter hesabındaki paylaşımda, "Hasan Nasrallah, dünyayı artık terörize edemeyecek" ifadeleri kullanıldı.

Ordunun Twitter hesabındaki paylaşımda, "Hasan Nasrallah, dünyayı artık terörize edemeyecek" ifadeleri kullanıldı.

Hasan Nasrallah kimdir?

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