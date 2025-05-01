İddialar Havada Uçuşuyor: Afra Saraçoğlu'nun Bölüm Başı Kazandığı Ücret Dudak Uçuklattı!
Yalı Çapkını'nın finalinin ardından başka bir proje ile hızla bir anlaşma yapan Afra Saraçoğlu'nun kazandığı ücret ortalıkta dolanmaya başladı. Posta'nın haberine göre ünlü oyuncunun bölüm başı kazancı dudak uçuklatacak türden. İşte detaylar...
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Afra Saraçoğlu bu kez dijital bir platformda yayınlanacak yeni dizisi ile adından söz ettirmeyi başardı.
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Bölüm başı aldığı ücretin dedikodusu bile dudak uçuklattı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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