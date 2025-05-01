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İddialar Havada Uçuşuyor: Afra Saraçoğlu'nun Bölüm Başı Kazandığı Ücret Dudak Uçuklattı!

İddialar Havada Uçuşuyor: Afra Saraçoğlu'nun Bölüm Başı Kazandığı Ücret Dudak Uçuklattı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
01.05.2025 - 09:41

Yalı Çapkını'nın finalinin ardından başka bir proje ile hızla bir anlaşma yapan Afra Saraçoğlu'nun kazandığı ücret ortalıkta dolanmaya başladı. Posta'nın haberine göre ünlü oyuncunun bölüm başı kazancı dudak uçuklatacak türden. İşte detaylar...

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Afra Saraçoğlu bu kez dijital bir platformda yayınlanacak yeni dizisi ile adından söz ettirmeyi başardı.

Afra Saraçoğlu bu kez dijital bir platformda yayınlanacak yeni dizisi ile adından söz ettirmeyi başardı.

Yalı Çapkını’nın yapım şirketi OGM Pictures’tan teklif alan Saraçoğlu, senaryosunu Başar Başaran’ın kaleme aldığı dizide, sosyal medyada ün kazanmış bir influencer karakteri olan Pera’ya hayat verecek.

Bölüm başı aldığı ücretin dedikodusu bile dudak uçuklattı.

Bölüm başı aldığı ücretin dedikodusu bile dudak uçuklattı.

Dizi sonrası imaj değişikliğine giden ve sık sık magazin gündemine gelen Saraçoğlu, reklam dünyasının da aranan yüzlerinden biri haline geldi. Son olarak, reklam yüzü olduğu bir markadan 35 milyon TL gelir elde ettiği konuşulan oyuncunun, bu kazancını İstanbul ve Ege bölgesinde gayrimenkule yatırmak istediği öğrenildi.

Posta’nın haberine göre, Afra Saraçoğlu’nun Pera dizisinden bölüm başına alacağı ücret de belli oldu. Kulislere yansıyan iddialara göre güzel oyuncu, her bölüm için tam 2,5 milyon TL kazanacak.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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