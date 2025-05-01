İddialar Havada Uçuşuyor: Afra Saraçoğlu'nun Bölüm Başı Kazandığı Ücret Dudak Uçuklattı!

Dizi sonrası imaj değişikliğine giden ve sık sık magazin gündemine gelen Saraçoğlu, reklam dünyasının da aranan yüzlerinden biri haline geldi. Son olarak, reklam yüzü olduğu bir markadan 35 milyon TL gelir elde ettiği konuşulan oyuncunun, bu kazancını İstanbul ve Ege bölgesinde gayrimenkule yatırmak istediği öğrenildi.

Posta’nın haberine göre, Afra Saraçoğlu’nun Pera dizisinden bölüm başına alacağı ücret de belli oldu. Kulislere yansıyan iddialara göre güzel oyuncu, her bölüm için tam 2,5 milyon TL kazanacak.