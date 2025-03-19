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İBB Soruşturması Şüphelisi Ali Nuhoğlu, 40 Milyon Lirayla Evinde Yakalandı

İBB Soruşturması Şüphelisi Ali Nuhoğlu, 40 Milyon Lirayla Evinde Yakalandı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
19.03.2025 - 23:06

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'örgütlü suçlar' soruşturması kapsamında şüpheliler arasında bulunan Ali Nuhoğlu yakalandı. AA’nın haberine göre, Nuhoğlu'nun evinde yapılan aramada 40 milyon lira bulundu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

AA’nın haberine göre, Nuhoğlu'nun evinde arama yapıldı. Aramalarda 40 milyon lira bulundu.

AA’nın haberine göre, Nuhoğlu'nun evinde arama yapıldı. Aramalarda 40 milyon lira bulundu.

Örgütlü suçlar yönünden yürütülen soruşturmada ise 83 şüphelinin gözaltına alındığı, firari 10 şüpheliden 7'sinin yurt dışında olduğu belirtildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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