İBB Soruşturması Şüphelisi Ali Nuhoğlu, 40 Milyon Lirayla Evinde Yakalandı
İBB Soruşturması Şüphelisi Ali Nuhoğlu, 40 Milyon Lirayla Evinde Yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'örgütlü suçlar' soruşturması kapsamında şüpheliler arasında bulunan Ali Nuhoğlu yakalandı. AA’nın haberine göre, Nuhoğlu'nun evinde yapılan aramada 40 milyon lira bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan başlatılan soruşturmalar sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AA’nın haberine göre, Nuhoğlu'nun evinde arama yapıldı. Aramalarda 40 milyon lira bulundu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın