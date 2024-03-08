Geçtiğimiz Ay Eşcinsel Evliliği Kabul Eden Yunanistan'da İlk Eşcinsel Nikah Gerçekleşti
Geçtiğimiz Ay Eşcinsel Evliliği Kabul Eden Yunanistan'da İlk Eşcinsel Nikah Gerçekleşti
Kaynak: https://www.seattletimes.com/nation-w...
Geçtiğimiz ay eşcinsel evlilik yasa tasarısını onaylayan Yunanistan'da ilk eşcinsel nikah yapıldı. Atina'da düzenlenen törende nikahı belediye başkanı kıydı. Detaylar...👇
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Geçtiğimiz ay, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in hükümeti tarafından hazırlanan eşcinsel evlilik yasa tasarısı parlamentoda kabul edilmişti.
Yunanistan, ilk Ortodoks Hristiyan ülke olarak da eşcinsel evliliği kabul eden ülke olarak tarihe geçti.
Yunanistan'ın eşcinsel evliliği yasallaştırmasından üç hafta sonra Atina'da ilk eşcinsel evlilik nikahı kıyıldı.
Associated Press'e yapılan açıklamada "Bunun bir sembolizmi var. 1980'lerde ve 90'larda Yunanistan'da büyüyen, bizim gibi erkeklerin çok yalnız yaşadığı dünyada sembollerin bile büyük bir değeri var" dedi.
Aşkın kazandığı nice düğünlere diyerek mutluluklarının uzun yıllarca sürmesini diliyoruz.😍
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