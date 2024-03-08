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Geçtiğimiz Ay Eşcinsel Evliliği Kabul Eden Yunanistan'da İlk Eşcinsel Nikah Gerçekleşti

Geçtiğimiz Ay Eşcinsel Evliliği Kabul Eden Yunanistan'da İlk Eşcinsel Nikah Gerçekleşti

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
08.03.2024 - 13:23

Geçtiğimiz ay eşcinsel evlilik yasa tasarısını onaylayan Yunanistan'da ilk eşcinsel nikah yapıldı. Atina'da düzenlenen törende nikahı belediye başkanı kıydı. Detaylar...👇

Kaynak: https://www.seattletimes.com/nation-w...
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Geçtiğimiz ay, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in hükümeti tarafından hazırlanan eşcinsel evlilik yasa tasarısı parlamentoda kabul edilmişti.

Geçtiğimiz ay, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in hükümeti tarafından hazırlanan eşcinsel evlilik yasa tasarısı parlamentoda kabul edilmişti.

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Yunanistan, ilk Ortodoks Hristiyan ülke olarak da eşcinsel evliliği kabul eden ülke olarak tarihe geçti.

Yunanistan, ilk Ortodoks Hristiyan ülke olarak da eşcinsel evliliği kabul eden ülke olarak tarihe geçti.

Yunanistan'ın eşcinsel evliliği yasallaştırmasından üç hafta sonra Atina'da ilk eşcinsel evlilik nikahı kıyıldı.

Yunanistan'ın eşcinsel evliliği yasallaştırmasından üç hafta sonra Atina'da ilk eşcinsel evlilik nikahı kıyıldı.

Petros Hadjopoulos ile Anastasios Samouilidis'in nikahını Yunanistan başkentinin belediye başkanı kıydı. Hadjopoulos evlilikleri için 'Gençlik yıllarımızda kurmaya cesaret edemediğimiz bir hayal' açıklamasını yaptı.

Associated Press'e yapılan açıklamada "Bunun bir sembolizmi var. 1980'lerde ve 90'larda Yunanistan'da büyüyen, bizim gibi erkeklerin çok yalnız yaşadığı dünyada sembollerin bile büyük bir değeri var" dedi.

Associated Press'e yapılan açıklamada "Bunun bir sembolizmi var. 1980'lerde ve 90'larda Yunanistan'da büyüyen, bizim gibi erkeklerin çok yalnız yaşadığı dünyada sembollerin bile büyük bir değeri var" dedi.

Çiftin nikah törenine davetlelilerle birlikte köpekleri de katıldı.

Aşkın kazandığı nice düğünlere diyerek mutluluklarının uzun yıllarca sürmesini diliyoruz.😍

Aşkın kazandığı nice düğünlere diyerek mutluluklarının uzun yıllarca sürmesini diliyoruz.😍

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