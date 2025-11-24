onedio
Gamze Estetiği Yaptıran Kadın İyileşme Sürecini Paylaştı: “Yüzünü Delip Para Almışlar”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.11.2025 - 14:06

Bir sosyal medya kullanıcısı gamze estetiği yaptırdığı anları paylaşmasıyla X’te viral oldu. Son zamanlarda her türlü estetik operasyon revaçta. Gamze estetiği de sık tercih edilenler arasında. Genç kadının paylaşımı da ilgi gördü. Gelin iyileşme sürecine birlikte bakalım!

İşte o paylaşım 👇

Kullanıcılardan kimisi işlemin gerekliliğini sorguladı.

Genç kadın, iyileşme sürecini tamamladığı zaman delik görünümünün kaybolacağını ve daha doğal bir görünüm olacağını dile getirse de sosyal medya kullanıcıları yine de eleştirilerini dile getirdi.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
