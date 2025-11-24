Emmanuel Nasshan İsimli Parkur Sporcusunun Fransa'da Gerçekleştirdiği Gösteri Yürekleri Ağızlara Getirdi

Son yıllarda sosyal medyada, her gördüğümüzde yüreklerimizi ağzımıza getiren bir spor var bildiğiniz üzere. Parkur sporu olarak adlandırılan bu sporda insanlar çatılardan ya da tehlikeli yüksekliklerden, herhangi bir güvenlik önlemi almadan atlayış gerçekleştiriyor.

Emmanuel Nasshan isimli parkur sporcusu, Fransa'da gerçekleştirdiği atlayışları paylaştı. Birbirinden tehlikeli o atlayışlar, sadece izlerken bile nabız yükseltti.