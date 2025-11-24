onedio
Emmanuel Nasshan İsimli Parkur Sporcusunun Fransa'da Gerçekleştirdiği Gösteri Yürekleri Ağızlara Getirdi

Pelin Yelda Göktepe
24.11.2025 - 13:07

Son yıllarda sosyal medyada, her gördüğümüzde yüreklerimizi ağzımıza getiren bir spor var bildiğiniz üzere. Parkur sporu olarak adlandırılan bu sporda insanlar çatılardan ya da tehlikeli yüksekliklerden, herhangi bir güvenlik önlemi almadan atlayış gerçekleştiriyor. 

Emmanuel Nasshan isimli parkur sporcusu, Fransa'da gerçekleştirdiği atlayışları paylaştı. Birbirinden tehlikeli o atlayışlar, sadece izlerken bile nabız yükseltti.

Buradan izleyebilirsiniz;

Nasıl ortaya çıktı?

Bu spor aslında sokak kültüründen geliyor. 1980’lerde Fransa’da gençler bunu bir antrenman yöntemi olarak kullanıyordu. Başlangıçta askeri eğitim sistemlerinden etkilenen bu spor zamanda sokak kültürüyle birleşti ve zamanla bugünkü hale geldi. Sosyal medyanın da etkisiyle giderek daha da popülerleşti.

yoksunn

şunu vr gözlükle bile yapamam ılık ılık oldu içim

bbwear

aferin çocuğa, bir gün ayağı kaydığında veya tansiyonu düştüğünde son gösterinizi büyük bir heyecanla yapmış olur