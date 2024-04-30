Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Flört Detoksu Yaptığını Açıklayan Kadın Size de "Daha Neler Göreceğiz" Dedirtecek!

Flört Detoksu Yaptığını Açıklayan Kadın Size de "Daha Neler Göreceğiz" Dedirtecek!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.04.2024 - 18:07

Detoks denilince aklınıza ne geliyor? Detoks suları, belki bazen de sosyal medya, değil mi? Artık flört detoksu da aklınıza gelecek!

Kaynak: TikTok

İçeriğin Devamı Aşağıda

Detoks denilince muhtemelen aklınızda aşağı yukarı böyle bir görsel canlanıyordur.

Detoks denilince muhtemelen aklınızda aşağı yukarı böyle bir görsel canlanıyordur.

Detoks, vücuttaki toksinlerden, bireylerin vücudunda biriken olumsuz etkiye sahip maddelerden, kurtulmayı amaçlayan bir tür alternatif tıp tedavisi olarak tanımlanabilir. 

Detoksta çeşitli yararlı sebzeler, meyveler kullanılabilir.

Bir de şu sıralar sık sık duyduğumuz "sosyal medya detoksu" var.

Bir de şu sıralar sık sık duyduğumuz "sosyal medya detoksu" var.

Sosyal medya detoksu da bireylerin dijital dünyanın hızlı akışına biraz mola vererek hayatlarına odaklanmasını amaçlıyor kısaca. Bireyler sosyal medya hesaplarını belirli bir süreyle kullanmıyor, bildirimlerin kendi hayatlarını ele geçirmesine izin vermiyor.

Her şeyin detoksu olur da flörtün olmaz mı hiç?

Her şeyin detoksu olur da flörtün olmaz mı hiç?

Bir TikTok kullanıcısı, flört detoksuna başladığını duyurunca haliyle pek çok kişinin dikkatini çekti. Flört detoksu neydi, nasıl yapılırdı?

Flörtler yeniliyor muydu içiliyor muydu?

Flört detoksuna başlayan kadın, detoksta neler yapılması gerektiğini şöyle anlatıyor: "21 gün boyunca hiçbir erkekle bakışmıyoruz, flörtleşmiyoruz, alev atmıyoruz, hatta eskilerin hikayelerine bile bakmıyoruz."

Flört detoksuna başlayan kadın, detoksta neler yapılması gerektiğini şöyle anlatıyor: "21 gün boyunca hiçbir erkekle bakışmıyoruz, flörtleşmiyoruz, alev atmıyoruz, hatta eskilerin hikayelerine bile bakmıyoruz."

Peki bu süreçte neler yapabilirsiniz? Elbette kendinize odaklanabilirsiniz.

Peki bu süreçte neler yapabilirsiniz? Elbette kendinize odaklanabilirsiniz.

'Kendimize odaklanıyoruz. Yapmak istediğiniz bir şey mutlaka vardır, onu yapmaya odaklanıyoruz.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

"Kendimize odaklandığımız bir detoks, tavsiye ederim"

Bu detoksu kimileri kolay kimileri de zor bulunca, birbirinden komik yorumlar çıktı ortaya!

Bu detoksu kimileri kolay kimileri de zor bulunca, birbirinden komik yorumlar çıktı ortaya!

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻

Detoksa kesin çözüm.

Detoksa kesin çözüm.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın