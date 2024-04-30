Flört Detoksu Yaptığını Açıklayan Kadın Size de "Daha Neler Göreceğiz" Dedirtecek!
Flört Detoksu Yaptığını Açıklayan Kadın Size de "Daha Neler Göreceğiz" Dedirtecek!
Detoks denilince aklınıza ne geliyor? Detoks suları, belki bazen de sosyal medya, değil mi? Artık flört detoksu da aklınıza gelecek!
Kaynak: TikTok
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Detoks denilince muhtemelen aklınızda aşağı yukarı böyle bir görsel canlanıyordur.
Bir de şu sıralar sık sık duyduğumuz "sosyal medya detoksu" var.
Her şeyin detoksu olur da flörtün olmaz mı hiç?
Flört detoksuna başlayan kadın, detoksta neler yapılması gerektiğini şöyle anlatıyor: "21 gün boyunca hiçbir erkekle bakışmıyoruz, flörtleşmiyoruz, alev atmıyoruz, hatta eskilerin hikayelerine bile bakmıyoruz."
Peki bu süreçte neler yapabilirsiniz? Elbette kendinize odaklanabilirsiniz.
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"Kendimize odaklandığımız bir detoks, tavsiye ederim"
Bu detoksu kimileri kolay kimileri de zor bulunca, birbirinden komik yorumlar çıktı ortaya!
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Detoksa kesin çözüm.
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