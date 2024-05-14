Sevgilisi ile Resim Öğretmeninin Nişanlandığını Anlatan Kadın İlişkileri Sorgulattı

Günümüzde artışta olan güven problemlerine karşı insanlar ne kadar iyimser olmaya çalışsa da bir şekilde duyulan aldatılma hikayeleri yeniden tüm fobileri tetikliyor. @zeynjpg adlı TikTok hesabından akıl tutulması yaşatan aldatılma hikayesini anlatan genç kadın da izleyicileri şoke etti.