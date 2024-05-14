Sevgilisi ile Resim Öğretmeninin Nişanlandığını Anlatan Kadın İlişkileri Sorgulattı

Günümüzde artışta olan güven problemlerine karşı insanlar ne kadar iyimser olmaya çalışsa da bir şekilde duyulan aldatılma hikayeleri yeniden tüm fobileri tetikliyor. @zeynjpg adlı TikTok hesabından akıl tutulması yaşatan aldatılma hikayesini anlatan genç kadın da izleyicileri şoke etti.
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Genç kadın üniversiteye hazırlık döneminde güzel sanatlara yönelmek istediği için resim dersi almaya başladığını anlattı.
Pandemiye denk gelen bu süreçte ise hali hazırda kendini psikolojik olarak kötü hisseden genç kadının resim öğretmeni ile sevgilisinin nişanlanma hikayesi ise etik değerleri sorgulattı.
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