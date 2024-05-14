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Birbirlerine Şarkı Söyleyerek Aşk Yaşayan GPT- 4o’lar Gerçek Hayatta Aşkı Bulamayanları Kıskandırdı

Birbirlerine Şarkı Söyleyerek Aşk Yaşayan GPT- 4o’lar Gerçek Hayatta Aşkı Bulamayanları Kıskandırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
14.05.2024 - 17:13

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Yapay zekanın günümüzde geldiği nokta hala görenleri şaşırtmaya biraz da ürkütmeye devam ediyor. Yazılı dilden ziyade konuşma diliyle de fayda sağlamak adına geliştirilen OpenAI’ın GPT-4o hizmetine ait bir video sosyal medyada viral oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Yanyana koyulan iki GPT- 4o birbirlerine şarkı söyledi.

Yanyana koyulan iki GPT- 4o birbirlerine şarkı söyledi.

Biri kadın biri erkek sesinde olan GPT- 4o’ların romantik anları izleyenleri imrendirdi.

Biri kadın biri erkek sesinde olan GPT- 4o’ların romantik anları izleyenleri imrendirdi.

İşte detaylar 👇

Gelen tepkilerden birkaçı ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen tepkilerden birkaçı ise bu şekilde oldu. 👇

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