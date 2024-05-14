Birbirlerine Şarkı Söyleyerek Aşk Yaşayan GPT- 4o’lar Gerçek Hayatta Aşkı Bulamayanları Kıskandırdı

Yapay zekanın günümüzde geldiği nokta hala görenleri şaşırtmaya biraz da ürkütmeye devam ediyor. Yazılı dilden ziyade konuşma diliyle de fayda sağlamak adına geliştirilen OpenAI’ın GPT-4o hizmetine ait bir video sosyal medyada viral oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Yanyana koyulan iki GPT- 4o birbirlerine şarkı söyledi.
Biri kadın biri erkek sesinde olan GPT- 4o’ların romantik anları izleyenleri imrendirdi.
İşte detaylar 👇
Gelen tepkilerden birkaçı ise bu şekilde oldu. 👇
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