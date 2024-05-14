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Yağmurda Islanmasın Diye Engelli Vatandaşın Dizlerini Poşetle Örten Motokurye Gönülleri Fethetti

Yağmurda Islanmasın Diye Engelli Vatandaşın Dizlerini Poşetle Örten Motokurye Gönülleri Fethetti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
14.05.2024 - 16:38

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Ülkemizin dört bir yanında etkili olan sağanak yağışlar yer yer devam ediyor. Özellikle başkent Ankara’dan görüntüler sık sık gündeme geliyor. Bu görüntülerden biri de engelli vatandaşa yardım eden motokuryeye ait.

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Yağmur etkisini sürdürürken yolda tekerlekli sandalye ile giden engelli vatandaşla karşılaşan motokurye kayıtsız kalmadı.

Yağmur etkisini sürdürürken yolda tekerlekli sandalye ile giden engelli vatandaşla karşılaşan motokurye kayıtsız kalmadı.

Ve vatandaşın bacaklarını poşetle örterek ıslanmasına engel olmak istedi. Onun bu ince davranışı ise izleyenleri derinden etkiledi.

Ve vatandaşın bacaklarını poşetle örterek ıslanmasına engel olmak istedi. Onun bu ince davranışı ise izleyenleri derinden etkiledi.

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