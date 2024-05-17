Vize İşlemlerinde Yeni Dönem Başlıyor: Vize İşlemlerini Artık Dışişleri Vakfı Yönetecek
Vize İşlemlerinde Yeni Dönem Başlıyor: Vize İşlemlerini Artık Dışişleri Vakfı Yönetecek
Yurtdışına çıkmak isteyen vatandaşların vize işlemlerini artık Dışişleri Vakfı devralacak. Aracı şirketlerin bugüne kadar 5,5 milyar lira gelir sağladığı vize işlemlerinden yalnızca 1,1 milyar lira hazineye devredilmişti. Meclis komisyonunda kabul edilen teklifle vize işlemlerini bundan sonra Dışişleri Vakfı devralacak.
Vize başvuruları hakkında açıklama yapan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya 'Şu anda randevular kapatılmış durumda. Çok sınırlı sayıda ve nadiren gece yarıları randevu için kota açılabiliyor' dedi.
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Vize işlemleri artık Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından yürütülecek, böylece vize gelirlerinin büyük bölümü devlete kalacak.
Vatandaşlar, vize işlemlerinde aracı şirketlere başvuruyordu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kurulmasına ilişkin teklifte, vakfın vize aracılık hizmetlerini de üstlenmesi hükme bağlanıyor.
Türkiye’de yurt dışına çıkış için gereken vize işlemleri, uzun süredir aracı şirketlerce yürütülüyordu. AK Parti’nin yeni teklifiyle işlemler artık Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından da yapılacak ve vize gelirlerinin büyük bölümü devlete kalacak.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Avrupa Komisyonu'nun yeni açıklanan Schengen vize istatistiklerine göre, 2019'da yüzde 9,7 olan Türk vatandaşlarının başvurularına ret oranının, 2023'te yüzde 16,1'e yükseldiğini söyledi. 2024 yılında vize müracaatı yapabilmenin dahi ayrı bir başarı olduğunu belirten Bağlıkaya, Türk vatandaşlarının ret oranının Çinlilere göre yaklaşık 3 kat fazla olduğunu açıkladı.
Vize randevularında 2023'ün ortasından beri fiili olarak sorun yaşandığını, gece yarısı açılan sınırlı kotanın da yeterli olmadığını vurgulayan Bağlıkaya, "Şu anda randevular kapatılmış durumda. Çok sınırlı sayıda ve nadiren gece yarıları randevu için kota açılabiliyor. O kotayı da kim kaparsa, kim internetten oraya ismini yazdırırsa onlar randevu alabiliyor. Randevu sıkıntısı had safhada. Aracı kurumlar randevuları, kendi kurdukları acentelere tahsis etmiş vaziyette. Yaklaşık 80 euro vize ücreti, 40 euro civarında da randevu parası var. Randevu paraları iade edilmiyor" dedi.
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