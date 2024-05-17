Vize İşlemlerinde Yeni Dönem Başlıyor: Vize İşlemlerini Artık Dışişleri Vakfı Yönetecek

Yurtdışına çıkmak isteyen vatandaşların vize işlemlerini artık Dışişleri Vakfı devralacak. Aracı şirketlerin bugüne kadar 5,5 milyar lira gelir sağladığı vize işlemlerinden yalnızca 1,1 milyar lira hazineye devredilmişti. Meclis komisyonunda kabul edilen teklifle vize işlemlerini bundan sonra Dışişleri Vakfı devralacak.

Vize başvuruları hakkında açıklama yapan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya 'Şu anda randevular kapatılmış durumda. Çok sınırlı sayıda ve nadiren gece yarıları randevu için kota açılabiliyor' dedi.