İngiltere'nin Dev Şirketleri Vize Sorunu Yüzünden Çalışacak İnsan Bulamıyor
İngiltere'nin Dev Şirketleri Vize Sorunu Yüzünden Çalışacak İnsan Bulamıyor
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İngiltere hükümeti daha sıkı vize kuralları getirdi. Büyük işverenler de işe alacakları yabancılar için yaptıkları sözleşmeleri yeniden gözden geçiriyor.
Vasıflı işçilerin vizelerinde maaş eşiği yükseltme kararı, soruna sebep oluyor.
Deloitte gibi global bir denetim ve danışmanlık şirketi olan KPMG de geçen ay bazı yabancı çalışanlarının sözleşmelerini iptal etmek durumunda kaldı.
"Şimdi kendi ülkeme geri dönmek zorundayım."
Geçen yıl HSBC, 720 yeni mezun işe alırken, Deloitte da 2.700'den fazla kişiyi işe almıştı. Karar sonrası Deloitte işe aldığı mezunlardan yaklaşık yüzde 3'üne yaptığı teklifi geri çekti.
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