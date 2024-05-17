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İngiltere'nin Dev Şirketleri Vize Sorunu Yüzünden Çalışacak İnsan Bulamıyor

İngiltere'nin Dev Şirketleri Vize Sorunu Yüzünden Çalışacak İnsan Bulamıyor

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
17.05.2024 - 09:01

İngiltere'de hükümet, göç oranını azaltmak için vasıflı işçilere daha yüksek maaş kuralları getirirken, HSBC, Deloitte ve KPMG gibi yeni mezun yabancıları ağırlıklı işe alan şirketleri zorladı.

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İngiltere hükümeti daha sıkı vize kuralları getirdi. Büyük işverenler de işe alacakları yabancılar için yaptıkları sözleşmeleri yeniden gözden geçiriyor.

İngiltere hükümeti daha sıkı vize kuralları getirdi. Büyük işverenler de işe alacakları yabancılar için yaptıkları sözleşmeleri yeniden gözden geçiriyor.

Gazete Oksijen haberine göre, HSBC ve Deloitte gibi dev şirketler, İngiltere'de okuyan yabancılar mezun olduklarında yaptıkları iş sözleşmelerinde zorlanıyor.

Vasıflı işçilerin vizelerinde maaş eşiği yükseltme kararı, soruna sebep oluyor.

Vasıflı işçilerin vizelerinde maaş eşiği yükseltme kararı, soruna sebep oluyor.

Şirketler tekliflerini geri çekerken, Financial Times'ın görüştüğü kaynaklar, iki dev şirketin yeni çalışanlarına yaptıkları iş tekliflerini iptal ettiklerini söylerken, sorun İngiltere hükümetinin vize kurallarından kaynaklanıyor.

Deloitte gibi global bir denetim ve danışmanlık şirketi olan KPMG de geçen ay bazı yabancı çalışanlarının sözleşmelerini iptal etmek durumunda kaldı.

Deloitte gibi global bir denetim ve danışmanlık şirketi olan KPMG de geçen ay bazı yabancı çalışanlarının sözleşmelerini iptal etmek durumunda kaldı.

Hükümet, rekor seviyeye ulaşan göçü azaltmak amacıyla nisan ayında vasıflı işçilere vize vermek için şart sunduğu maaş eşik değerini 26 bin 200 sterlinden 38 bin 700 sterline yükseltmiş, 26 yaşın altında kalanlara da 30 bin 960 sterlin yapmıtşı.

"Şimdi kendi ülkeme geri dönmek zorundayım."

"Şimdi kendi ülkeme geri dönmek zorundayım."

Karar HSBC'nin İngiltere'nin kuzeyinde yer alan Sheffield ofisindeki 'dijital inovasyon' bölümünde işe başlayacakları etkilerken, iş anlaşması iptal olanlardan biri 'Reddettiğim üç teklif daha vardı. İngiltere'de üniversiteye gitmek için 50 bin sterlin harcadıktan sonra şimdi kendi ülkeme geri dönmek zorundayım' açıklamasını yaptı.

Geçen yıl HSBC, 720 yeni mezun işe alırken, Deloitte da 2.700'den fazla kişiyi işe almıştı. Karar sonrası Deloitte işe aldığı mezunlardan yaklaşık yüzde 3'üne yaptığı teklifi geri çekti.

Geçen yıl HSBC, 720 yeni mezun işe alırken, Deloitte da 2.700'den fazla kişiyi işe almıştı. Karar sonrası Deloitte işe aldığı mezunlardan yaklaşık yüzde 3'üne yaptığı teklifi geri çekti.
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