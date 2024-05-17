İngiltere'nin Dev Şirketleri Vize Sorunu Yüzünden Çalışacak İnsan Bulamıyor

Karar HSBC'nin İngiltere'nin kuzeyinde yer alan Sheffield ofisindeki 'dijital inovasyon' bölümünde işe başlayacakları etkilerken, iş anlaşması iptal olanlardan biri 'Reddettiğim üç teklif daha vardı. İngiltere'de üniversiteye gitmek için 50 bin sterlin harcadıktan sonra şimdi kendi ülkeme geri dönmek zorundayım' açıklamasını yaptı.