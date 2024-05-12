Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi
Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi
İnsanlar eski sevgilerinin aptal olduğunu düşündüğü anları paylaşıyor ve hikayeler çok komik.
Sizin de böyle anılarınız varsa yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin lütfen.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "Muhteşem Cuma günü bu yıl perşembeye geliyor olabilir mi diye sormuştu."
2. "Hamsterlar yumurtuluyor sanıyormuş."
3. "Ekranı kırılınca bana göstermek istedi ve ekran fotoğrafı atmayı denedi..."
4. "Beni başkasıyla aldattı ve onu affetmeyince onu sevmediğimi iddia etti."
5. "Bir keresinde rüyasında beni anime karakterleri ile aldattığını söylemişti."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Piercing yaptırmak istediğimi söyledim ve bana para vermemi, kendisinin evde çiviyle kulağımı delebileceğini söyledi."
7. "Benimle evlenmek istiyorsan kilom kadar altın alacaksın demişti."
8. "2024 yılında hala 'slm', 'nbr' gibi kısaltmaları kullanıyordu. Hem de iş arkadaşları ile bile..."
9. "Andrew Tate ve benzeri alfa YouTuberları takip ediyordu."
10. "Benimki arabasına isim koymuştu..."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Bir keresinde gerçekten neden evsiz insanların hiçbir zaman ev tutmayı düşünmediğini sormuştu."
12. "Koreliyim diye beni Kore dizilerindeki gibi olacağım diye düşünmüştü."
13. "Aynı sebzeler gibi taşların da evde büyütülebileceğini iddia ediyordu."
14. "İlişkiye girdikten çok sonra öğrendim ki, Dünya'yı düz sanıyormuş."
15. "Evine gittiğimde hala oyuncak figürleri olduğunu öğrendim ve benim için ilişkiye girmemek için yeterli bir sebepti."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın