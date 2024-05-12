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Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi

Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi

Aden
Aden - Onedio Üyesi
12.05.2024 - 11:31

İnsanlar eski sevgilerinin aptal olduğunu düşündüğü anları paylaşıyor ve hikayeler çok komik. 

Sizin de böyle anılarınız varsa yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin lütfen. 

Geçen haftaki içeriğimize bakmayı unutmayın:

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1. "Muhteşem Cuma günü bu yıl perşembeye geliyor olabilir mi diye sormuştu."

1. "Muhteşem Cuma günü bu yıl perşembeye geliyor olabilir mi diye sormuştu."

'Ben bile kulaklarıma inanamadım...'

2. "Hamsterlar yumurtuluyor sanıyormuş."

2. "Hamsterlar yumurtuluyor sanıyormuş."

3. "Ekranı kırılınca bana göstermek istedi ve ekran fotoğrafı atmayı denedi..."

3. "Ekranı kırılınca bana göstermek istedi ve ekran fotoğrafı atmayı denedi..."

4. "Beni başkasıyla aldattı ve onu affetmeyince onu sevmediğimi iddia etti."

4. "Beni başkasıyla aldattı ve onu affetmeyince onu sevmediğimi iddia etti."

5. "Bir keresinde rüyasında beni anime karakterleri ile aldattığını söylemişti."

'Nasıl cevap versem bilememiştim cidden.'

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6. "Piercing yaptırmak istediğimi söyledim ve bana para vermemi, kendisinin evde çiviyle kulağımı delebileceğini söyledi."

6. "Piercing yaptırmak istediğimi söyledim ve bana para vermemi, kendisinin evde çiviyle kulağımı delebileceğini söyledi."

'Gerçekten aptal mıydı yoksa cimri mi karar sizin.'

7. "Benimle evlenmek istiyorsan kilom kadar altın alacaksın demişti."

7. "Benimle evlenmek istiyorsan kilom kadar altın alacaksın demişti."

'Olmaz dediğimde beni kilolu mu buluyorsun, diyerek kavga çıkartmıştı.'

8. "2024 yılında hala 'slm', 'nbr' gibi kısaltmaları kullanıyordu. Hem de iş arkadaşları ile bile..."

8. "2024 yılında hala 'slm', 'nbr' gibi kısaltmaları kullanıyordu. Hem de iş arkadaşları ile bile..."

9. "Andrew Tate ve benzeri alfa YouTuberları takip ediyordu."

9. "Andrew Tate ve benzeri alfa YouTuberları takip ediyordu."

'Bence yeterli bir sebep.'

10. "Benimki arabasına isim koymuştu..."

10. "Benimki arabasına isim koymuştu..."

'Allahtan zamanla böyle saçma hareketler yapmayı kesti.'

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11. "Bir keresinde gerçekten neden evsiz insanların hiçbir zaman ev tutmayı düşünmediğini sormuştu."

11. "Bir keresinde gerçekten neden evsiz insanların hiçbir zaman ev tutmayı düşünmediğini sormuştu."

'Paraları olmadığını açıklayınca ailelerinden niye almıyorlar ki? demişti.'

12. "Koreliyim diye beni Kore dizilerindeki gibi olacağım diye düşünmüştü."

12. "Koreliyim diye beni Kore dizilerindeki gibi olacağım diye düşünmüştü."

'Normal bir insan olduğumu fark edince hayal kırıklığına uğradı. Dizileri gerçek hayat sanıyor sanırım...'

13. "Aynı sebzeler gibi taşların da evde büyütülebileceğini iddia ediyordu."

13. "Aynı sebzeler gibi taşların da evde büyütülebileceğini iddia ediyordu."

'Cidden 2 ay boyunca evinde taş sulamıştı bu kadın...'

14. "İlişkiye girdikten çok sonra öğrendim ki, Dünya'yı düz sanıyormuş."

14. "İlişkiye girdikten çok sonra öğrendim ki, Dünya'yı düz sanıyormuş."

'Ciddi ciddi...'

15. "Evine gittiğimde hala oyuncak figürleri olduğunu öğrendim ve benim için ilişkiye girmemek için yeterli bir sebepti."

15. "Evine gittiğimde hala oyuncak figürleri olduğunu öğrendim ve benim için ilişkiye girmemek için yeterli bir sebepti."

'Onun dışında iyi bir çocuktu aslında...'

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