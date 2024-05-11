Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi
Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi
İnsanlar eski sevgilerinin aptal olduğunu düşündüğü anları paylaşıyor ve hikayeler çok komik.
Sizin de böyle anılarınız varsa yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin lütfen.
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1. "Rüyasında onu aldattım diye kavga etmişliğimiz var..."
2. "Kendini 'alfa erkek' olarak nitelendiriyordu ve haftanın 7 günü spor salonlarını terk etmiyordu."
3. "Kız kardeşine sarıldığım için bütün gün trip atmıştı."
4. "100 derecede 20 dakika pişirmesi gereken keki daha hızlı olur diye 200 derecede 10 dakika pişirmeyi denemişti."
5. "Tırtıl olsa onu sevmeyeceğim için bana küsmüştü."
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6. "Ondan önce başka insanlarla beraber olduğum için üzülüyordu."
7. "Sabah günaydın mesajı atmayı unuttuğum için eski sevgilimle bütün gün konuşmadığımızı hatırlıyorum."
8. "Bir gece gözlükleri takılıyken evde gözlüklerini aramaya başladı."
9. "Yıl dönümümüzde maç var diye bahane üretmeyi denedi."
10. "Çin tam altımızda bulunduğu için insanların tersten yaşadığını düşünüyordu."
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11. "Bir keresinde hiç unutamıyorum, biranın yarısını içersen alkol yüzdesinin de yarısının azalacağını söylemişti."
12. "Farklı cins olan ikiz kardeşimle benzemediğimiz için şaşırmıştı."
13. "Bunu nasıl söylerim bilmiyorum ama Hunger Games filmlerindeki olayların gerçekten olduğunu düşünüyordu."
14. "Afrika'yı koca bir ülke sanıyordu."
15. "Bir keresinde otoparkta arabasını kaybetmeyi başarmıştı."
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