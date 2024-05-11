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Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi

Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi

Aden
Aden - Onedio Üyesi
11.05.2024 - 14:01

İnsanlar eski sevgilerinin aptal olduğunu düşündüğü anları paylaşıyor ve hikayeler çok komik. 

Sizin de böyle anılarınız varsa yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin lütfen. 

Geçen haftaki içeriğimize bakmayı unutmayın:

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1. "Rüyasında onu aldattım diye kavga etmişliğimiz var..."

1. "Rüyasında onu aldattım diye kavga etmişliğimiz var..."

2. "Kendini 'alfa erkek' olarak nitelendiriyordu ve haftanın 7 günü spor salonlarını terk etmiyordu."

'Başlarda böyle bir çocuk değildi aslında...'

3. "Kız kardeşine sarıldığım için bütün gün trip atmıştı."

4. "100 derecede 20 dakika pişirmesi gereken keki daha hızlı olur diye 200 derecede 10 dakika pişirmeyi denemişti."

4. "100 derecede 20 dakika pişirmesi gereken keki daha hızlı olur diye 200 derecede 10 dakika pişirmeyi denemişti."

'Yandı kek doğal olarak.'

5. "Tırtıl olsa onu sevmeyeceğim için bana küsmüştü."

5. "Tırtıl olsa onu sevmeyeceğim için bana küsmüştü."
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6. "Ondan önce başka insanlarla beraber olduğum için üzülüyordu."

6. "Ondan önce başka insanlarla beraber olduğum için üzülüyordu."

'Sanki geçmişimi değiştirebilirim gibi...'

7. "Sabah günaydın mesajı atmayı unuttuğum için eski sevgilimle bütün gün konuşmadığımızı hatırlıyorum."

'İyi dayanmışım valla...'

8. "Bir gece gözlükleri takılıyken evde gözlüklerini aramaya başladı."

'Savunmasını yapmam gerekirse çok yorgun olduğu bir gündü ama o anı asla unutamayacağım.'

9. "Yıl dönümümüzde maç var diye bahane üretmeyi denedi."

9. "Yıl dönümümüzde maç var diye bahane üretmeyi denedi."

'Ben de inanmadım tabii ama dışarı çıktığımızda bile telefonundan maçı takip etmeye devam etti...'

10. "Çin tam altımızda bulunduğu için insanların tersten yaşadığını düşünüyordu."

10. "Çin tam altımızda bulunduğu için insanların tersten yaşadığını düşünüyordu."
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11. "Bir keresinde hiç unutamıyorum, biranın yarısını içersen alkol yüzdesinin de yarısının azalacağını söylemişti."

11. "Bir keresinde hiç unutamıyorum, biranın yarısını içersen alkol yüzdesinin de yarısının azalacağını söylemişti."

12. "Farklı cins olan ikiz kardeşimle benzemediğimiz için şaşırmıştı."

'Erkeğe benzeyeceğimi düşündü galiba...'

13. "Bunu nasıl söylerim bilmiyorum ama Hunger Games filmlerindeki olayların gerçekten olduğunu düşünüyordu."

13. "Bunu nasıl söylerim bilmiyorum ama Hunger Games filmlerindeki olayların gerçekten olduğunu düşünüyordu."

'Aklında alternatif bir tarih yarattı galiba.'

14. "Afrika'yı koca bir ülke sanıyordu."

14. "Afrika'yı koca bir ülke sanıyordu."

'Nasıl böyle birisiyle beraber olabildim ki...'

15. "Bir keresinde otoparkta arabasını kaybetmeyi başarmıştı."

15. "Bir keresinde otoparkta arabasını kaybetmeyi başarmıştı."

'İşten sonra onunla beraber arabasını aramam gerekti.'

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