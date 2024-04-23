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Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi

Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi

Aden
Aden - Onedio Üyesi
23.04.2024 - 10:01

İnsanlar eski sevgilerinin aptal olduğunu düşündüğü anları paylaşıyor ve hikayeler çok komik. 

Sizin de böyle anılarınız varsa yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin lütfen. 

Geçen haftaki içeriğimize bakmayı unutmayın:

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1. "Tarot kartlarının gerçekten geleceği görebileceğini düşünüyordu ve orada ne çıkarsa haftasını ona göre düzenliyordu..."

1. "Tarot kartlarının gerçekten geleceği görebileceğini düşünüyordu ve orada ne çıkarsa haftasını ona göre düzenliyordu..."

2. "Görüşmeye başladıktan birkaç gün sonra öğrendim ama meğerse TikTok'ta canlı yayın açıp garip garip insanlarla sohbet ediyormuş."

2. "Görüşmeye başladıktan birkaç gün sonra öğrendim ama meğerse TikTok'ta canlı yayın açıp garip garip insanlarla sohbet ediyormuş."

'Hemen ilişkiden uzaklaştım.'

3. "Su içmez ve sadece maden suyu ya da gazlı içecekleri içerdi."

3. "Su içmez ve sadece maden suyu ya da gazlı içecekleri içerdi."

'Sağlığına ve dişlerine zararlı olduğunu anlatmaya çalışsam da çok dinlemedi zaten.'

4. "Belirli haber kanallarını takip ediyordu ve onların anlattıkları dışına çok çıkmıyordu."

4. "Belirli haber kanallarını takip ediyordu ve onların anlattıkları dışına çok çıkmıyordu."

5. "İlk buluşmamızda kitap okuduğumu söyleyince beni eziklemeye çalıştı, ben de onu bir güzel bıraktım."

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6. "Burçlara inanıyordu ve yıldızların gerçekten kaderimizi belirlediğini düşünüyordu."

6. "Burçlara inanıyordu ve yıldızların gerçekten kaderimizi belirlediğini düşünüyordu."

'Benimle ilişkiye girmesinin en büyük sebeplerinden birisi, 'yıldızlarımızın uyuşmasıymış...''

7. "Erkekler ağlamaz diye triplere giriyordu."

7. "Erkekler ağlamaz diye triplere giriyordu."

8. "Başlarda sadece Peaky Blinders'ı sevdiğini düşünüyordum ama daha sonra onlar gibi giyinmek istediğini söylediğinde ilişkinin yürümeyeceğini anladım."

8. "Başlarda sadece Peaky Blinders'ı sevdiğini düşünüyordum ama daha sonra onlar gibi giyinmek istediğini söylediğinde ilişkinin yürümeyeceğini anladım."

9. "Yemeği daha hızlı pişiririm diye düşünerek ocağı iki katı kadar açmış ve yemeği yakmıştı..."

9. "Yemeği daha hızlı pişiririm diye düşünerek ocağı iki katı kadar açmış ve yemeği yakmıştı..."

10. "Bir keresinde hasta hasta işe gitmişti ve neden evde kalıp dinlenmediğini sorduğumda erkeklik gururunun izin vermeyeceğini söylemişti."

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11. "Ondan önce sevgilim oldu diye kavga etmiştik..."

11. "Ondan önce sevgilim oldu diye kavga etmiştik..."

'Neden onu beklemediğimi sormuştu ama kendisinin de birçok eski erkek arkadaşı olmuştu.'

12. "UNO oynarken kazandım diye kızmıştı, ben de bir sonraki oynayışımızda bilerek kaybettim ve bu sefer kaybettim diye kızdı..."

12. "UNO oynarken kazandım diye kızmıştı, ben de bir sonraki oynayışımızda bilerek kaybettim ve bu sefer kaybettim diye kızdı..."

13. "Aynı evde yaşıyor olsak da işe gittikten sonra mesaj atmıyorum diye kızıyordu."

13. "Aynı evde yaşıyor olsak da işe gittikten sonra mesaj atmıyorum diye kızıyordu."

14. "Konuşurken emoji kullanmıyorum diye sürekli kavga ediyorduk."

14. "Konuşurken emoji kullanmıyorum diye sürekli kavga ediyorduk."

'Emoji atmadığım için ona kızgın olduğumu falan düşünüyordu sanırım...'

15. "Her kızdığımda bana 'regl misin?' diye soruyordu."

'Sanki kadın olunca kızmaya hakkımız olmuyor!'

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