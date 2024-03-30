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Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi

Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi

Aden
Aden - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 22:01

İnsanlar eski sevgilerinin aptal olduğunu düşündüğü anları paylaşıyor ve hikayeler çok komik. 

Sizin de böyle anılarınız varsa yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin lütfen. 

Geçen haftaki içeriğimize bakmayı unutmayın:

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1. "İnanır mısınız bilmiyorum ama benim sevgilim aşıların içerisinde çip olduğuna inanıyordu..."

1. "İnanır mısınız bilmiyorum ama benim sevgilim aşıların içerisinde çip olduğuna inanıyordu..."

2. "Benimkisi uzaylılar hakkında duyduğu her şeye inanıyordu. Filmlerden bir sahne gösterseniz onu bile gerçek diye kabul etmeye hazır oluyordu."

2. "Benimkisi uzaylılar hakkında duyduğu her şeye inanıyordu. Filmlerden bir sahne gösterseniz onu bile gerçek diye kabul etmeye hazır oluyordu."

3. "Küresel ısınmanın gerçek olmadığını düşünüyordu ve havaların sıcak olduğu yılların her zaman olduğunu söyledi."

3. "Küresel ısınmanın gerçek olmadığını düşünüyordu ve havaların sıcak olduğu yılların her zaman olduğunu söyledi."

'Ne yazık ki son 20 yıldır sürekli sıcaklıkların arttığını kanıtlayamadım.'

4. "Ay'ın gökteki bir projeksiyon olduğunu ve asla Ay'a gitmediğimizi düşünüyordu."

4. "Ay'ın gökteki bir projeksiyon olduğunu ve asla Ay'a gitmediğimizi düşünüyordu."

5. "Doğal taşlardan gerçekten enerji yayıldığına ve ona iyi geldiklerine inanıyordu."

5. "Doğal taşlardan gerçekten enerji yayıldığına ve ona iyi geldiklerine inanıyordu."
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6. "Arabasına isim koymuştu ve her bidiğimizde 'Eğlenceye hazır mısın X?' gibi garip sözler söylerdi..."

6. "Arabasına isim koymuştu ve her bidiğimizde 'Eğlenceye hazır mısın X?' gibi garip sözler söylerdi..."

'Zaten ilişki uzun sürmedi.'

7. "Beni aldatarken yakaladığımda, sonunda sen de beni aldatacaksın bunda abartacak ne var ki? demişti."

7. "Beni aldatarken yakaladığımda, sonunda sen de beni aldatacaksın bunda abartacak ne var ki? demişti."

8. "Su içmez neredeyse her zaman gazlı içecekler içerdi."

8. "Su içmez neredeyse her zaman gazlı içecekler içerdi."

'Sağlığını ve dişlerini mahvettiğini söylediğimde benimle dalga geçti.'

9. "Rüyasında onu aldattığım için bütün gün benimle konuşmadığı olmuştu."

9. "Rüyasında onu aldattığım için bütün gün benimle konuşmadığı olmuştu."

10. "Ciddi ciddi Dünya'nın düz olduğuna inanıyordu."

10. "Ciddi ciddi Dünya'nın düz olduğuna inanıyordu."
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11. "Bir keresinde tırtıl olsa onu sevmeyeceğimi söylediğim için tartışmıştık..."

11. "Bir keresinde tırtıl olsa onu sevmeyeceğimi söylediğim için tartışmıştık..."

12. "UNO'da kazandım diye çok sinirlenmişti ve bütün gece bana küstü..."

12. "UNO'da kazandım diye çok sinirlenmişti ve bütün gece bana küstü..."

13. "Hiç unutamıyorum bir keresinde elindeki telefonu odada aramaya başlamıştı."

13. "Hiç unutamıyorum bir keresinde elindeki telefonu odada aramaya başlamıştı."

14. "Ülkelerin gizli organizasyonlar tarafından yönetildiğini ve aslında hepimizin büyük bir oyunun parçası olduğunu düşünüyordu."

14. "Ülkelerin gizli organizasyonlar tarafından yönetildiğini ve aslında hepimizin büyük bir oyunun parçası olduğunu düşünüyordu."

'Çok obsesifleşmeye başlayınca ilişkiyi sürdüremedim.'

15. "Tek umursadığı şey spor salonuna gitmek ve daha kaslı hale gelmekti."

15. "Tek umursadığı şey spor salonuna gitmek ve daha kaslı hale gelmekti."

'Üniversite derslerine gitmez hale gelmişti ve bana bile ilgi göstermiyordu...'

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