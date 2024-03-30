Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi
Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi
İnsanlar eski sevgilerinin aptal olduğunu düşündüğü anları paylaşıyor ve hikayeler çok komik.
Sizin de böyle anılarınız varsa yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin lütfen.
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1. "İnanır mısınız bilmiyorum ama benim sevgilim aşıların içerisinde çip olduğuna inanıyordu..."
2. "Benimkisi uzaylılar hakkında duyduğu her şeye inanıyordu. Filmlerden bir sahne gösterseniz onu bile gerçek diye kabul etmeye hazır oluyordu."
3. "Küresel ısınmanın gerçek olmadığını düşünüyordu ve havaların sıcak olduğu yılların her zaman olduğunu söyledi."
4. "Ay'ın gökteki bir projeksiyon olduğunu ve asla Ay'a gitmediğimizi düşünüyordu."
5. "Doğal taşlardan gerçekten enerji yayıldığına ve ona iyi geldiklerine inanıyordu."
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6. "Arabasına isim koymuştu ve her bidiğimizde 'Eğlenceye hazır mısın X?' gibi garip sözler söylerdi..."
7. "Beni aldatarken yakaladığımda, sonunda sen de beni aldatacaksın bunda abartacak ne var ki? demişti."
8. "Su içmez neredeyse her zaman gazlı içecekler içerdi."
9. "Rüyasında onu aldattığım için bütün gün benimle konuşmadığı olmuştu."
10. "Ciddi ciddi Dünya'nın düz olduğuna inanıyordu."
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11. "Bir keresinde tırtıl olsa onu sevmeyeceğimi söylediğim için tartışmıştık..."
12. "UNO'da kazandım diye çok sinirlenmişti ve bütün gece bana küstü..."
13. "Hiç unutamıyorum bir keresinde elindeki telefonu odada aramaya başlamıştı."
14. "Ülkelerin gizli organizasyonlar tarafından yönetildiğini ve aslında hepimizin büyük bir oyunun parçası olduğunu düşünüyordu."
15. "Tek umursadığı şey spor salonuna gitmek ve daha kaslı hale gelmekti."
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