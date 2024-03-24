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Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi

Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi

Aden
Aden - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 07:31

İnsanlar eski sevgilerinin aptal olduğunu düşündüğü anları paylaşıyor ve hikayeler çok komik. 

Sizin de böyle anılarınız varsa yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin lütfen. 

Geçen haftaki içeriğimize bakmayı unutmayın:

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1. "Yüzlerce kez öyle olmadığını açıklamama rağmen hala saçlarını jiletle kesmenin daha gür çıkmasına yardımcı olacağını düşünüyordu."

1. "Yüzlerce kez öyle olmadığını açıklamama rağmen hala saçlarını jiletle kesmenin daha gür çıkmasına yardımcı olacağını düşünüyordu."

'Aynı şeyi en az 5 kez denedi.'

2. "Grafik tasarımcısı olarak çalışıyordum ve bir gün kız arkadaşım çektiği bir fotoğrafın arkasında ne olduğunu görmek istediğini söyledi."

2. "Grafik tasarımcısı olarak çalışıyordum ve bir gün kız arkadaşım çektiği bir fotoğrafın arkasında ne olduğunu görmek istediğini söyledi."

'Çeken kameranın arkasını görmek istiyormuş ve bunu bir şekilde benim yapmamı istedi...'

3. "Kısa süreliğine beraber olduğum bir çocuk, futbol hakemlerinin maç sırasında bir maraton kadar koştuğunu söyledi."

3. "Kısa süreliğine beraber olduğum bir çocuk, futbol hakemlerinin maç sırasında bir maraton kadar koştuğunu söyledi."

'En kısa maratonun 2 saat olduğunu söylesem de, 90 dakika boyunca hakemlerin etrafta koşturmasının eşit olduğunu iddia etti.'

4. "Leanordo Dicaprio'nun bir filmini izlerken onun Titanik'te öldüğünü ve bu filmde olamayacağını söylemişti..."

4. "Leanordo Dicaprio'nun bir filmini izlerken onun Titanik'te öldüğünü ve bu filmde olamayacağını söylemişti..."

5. "Sana E-mail olarak gönderdiğim PDF'i tekrar geri alabilir miyim? Elimdeki tek kopyası o."

5. "Sana E-mail olarak gönderdiğim PDF'i tekrar geri alabilir miyim? Elimdeki tek kopyası o."

'Çok garip bir kızdı.'

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6. "Bir keresinde iki hafta içerisinde yumurtalarını bitiremezse çöpe attığını öğrendim."

6. "Bir keresinde iki hafta içerisinde yumurtalarını bitiremezse çöpe attığını öğrendim."

'2 hafta sonra civciv olacaklarını düşünüyormuş.'

7. "Bir keresinde bana bir ödevi yollaması gerekiyordu ve E-mail olarak atmasını istedim."

7. "Bir keresinde bana bir ödevi yollaması gerekiyordu ve E-mail olarak atmasını istedim."

'E-mailim yok ama G-mail'im var sorun olur mu? diye sormuştu...'

8. "Rehber köpeklerin görevinin insanların yerine araba sürmek olduğunu söylemişti..."

8. "Rehber köpeklerin görevinin insanların yerine araba sürmek olduğunu söylemişti..."

9. "Yunanistanlıyım dediğimde ülkemin sadece masallarda geçtiğini iddia etti."

9. "Yunanistanlıyım dediğimde ülkemin sadece masallarda geçtiğini iddia etti."

'Gerçekten çok saçma bir ilk buluşmaydı.'

10. "Vantilatörden dağılan tozun kansere sebep olduğuna inanıyordu. Bir oda da vantilatör varsa asla durmazdı."

10. "Vantilatörden dağılan tozun kansere sebep olduğuna inanıyordu. Bir oda da vantilatör varsa asla durmazdı."
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11. "Bunu nasıl anlatırım bilmiyorum ama Ay'ın NASA tarafından yansıtılan bir hologram olduğunu düşünüyordu..."

11. "Bunu nasıl anlatırım bilmiyorum ama Ay'ın NASA tarafından yansıtılan bir hologram olduğunu düşünüyordu..."

12. "Balıkların memeli hayvanlar olduğunu düşünüyordu. Yani nasıl olabilir hala aklım almıyor."

12. "Balıkların memeli hayvanlar olduğunu düşünüyordu. Yani nasıl olabilir hala aklım almıyor."

13. "Kadınların adetlerini kontrol edebildiğini iddia ediyordu."

13. "Kadınların adetlerini kontrol edebildiğini iddia ediyordu."

'Mümkün olmadığını defalarca anlattım ama onu ikna edemedim. Zaten ilişkimiz uzun sürmedi.'

14. "Dinozorların, ejderhalar gibi masallarda gerçek olduğunu düşünüyordu."

14. "Dinozorların, ejderhalar gibi masallarda gerçek olduğunu düşünüyordu."

15. "New York'a ziyarete gidiyorduk ve Eyfel Kulesi'ni görmek için sabırsızlandığını söyledi."

15. "New York'a ziyarete gidiyorduk ve Eyfel Kulesi'ni görmek için sabırsızlandığını söyledi."

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