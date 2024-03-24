Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi
Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi
İnsanlar eski sevgilerinin aptal olduğunu düşündüğü anları paylaşıyor ve hikayeler çok komik.
Sizin de böyle anılarınız varsa yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin lütfen.
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1. "Yüzlerce kez öyle olmadığını açıklamama rağmen hala saçlarını jiletle kesmenin daha gür çıkmasına yardımcı olacağını düşünüyordu."
2. "Grafik tasarımcısı olarak çalışıyordum ve bir gün kız arkadaşım çektiği bir fotoğrafın arkasında ne olduğunu görmek istediğini söyledi."
3. "Kısa süreliğine beraber olduğum bir çocuk, futbol hakemlerinin maç sırasında bir maraton kadar koştuğunu söyledi."
4. "Leanordo Dicaprio'nun bir filmini izlerken onun Titanik'te öldüğünü ve bu filmde olamayacağını söylemişti..."
5. "Sana E-mail olarak gönderdiğim PDF'i tekrar geri alabilir miyim? Elimdeki tek kopyası o."
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6. "Bir keresinde iki hafta içerisinde yumurtalarını bitiremezse çöpe attığını öğrendim."
7. "Bir keresinde bana bir ödevi yollaması gerekiyordu ve E-mail olarak atmasını istedim."
8. "Rehber köpeklerin görevinin insanların yerine araba sürmek olduğunu söylemişti..."
9. "Yunanistanlıyım dediğimde ülkemin sadece masallarda geçtiğini iddia etti."
10. "Vantilatörden dağılan tozun kansere sebep olduğuna inanıyordu. Bir oda da vantilatör varsa asla durmazdı."
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11. "Bunu nasıl anlatırım bilmiyorum ama Ay'ın NASA tarafından yansıtılan bir hologram olduğunu düşünüyordu..."
12. "Balıkların memeli hayvanlar olduğunu düşünüyordu. Yani nasıl olabilir hala aklım almıyor."
13. "Kadınların adetlerini kontrol edebildiğini iddia ediyordu."
14. "Dinozorların, ejderhalar gibi masallarda gerçek olduğunu düşünüyordu."
15. "New York'a ziyarete gidiyorduk ve Eyfel Kulesi'ni görmek için sabırsızlandığını söyledi."
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