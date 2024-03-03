Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi
Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi
İnsanlar eski sevgilerinin aptal olduğunu düşündüğü anları paylaşıyor ve hikayeler çok komik.
Sizin de böyle anılarınız varsa yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin lütfen.
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1. ''Çift kıyafeti giymek çok ilgimi çekmese bile bununla bir sorunum yoktu ve sevgilimi kırmak istememiştim.''
2. ''Sevgilim telefonda takılmaya çok düşkün ve karşısındaki kim olursa olsun onu nasıl kaydettiğine çok önem veriyor.''
3. ''Erkek arkadaşım 'Kedi olsam beni alıp bakmaya devam eder miydin?' diye saçma bir soru sordu.''
4. ''Hasta olmuştum ve artık resmen bayılacağımı düşünüyordum.''
5. ''Onunla spor salonuna gitmediğim için artık onunla vakit geçirmekten hoşlanmadığımı düşünmeye başlamıştı.''
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6. ''Saçını kestirdiğini fark etmedim.''
7. ''Sivilcesini sıkmadığım için ondan iğrendiğimi düşündü ve ağlamaya başladı.''
8. ''Vedalaşırken erkek kardeşine sarıldığım için tüm gün suratıma bile bakmadı.''
9. ''Günlüğümü okuduğunu ve orada yazdığım bazı özel şeylerden ona niye bahsedip bahsetmediğimi sordu.''
10. ''Bıyığını normalden daha farklı kestiğini fark etmediğim için bana trip attı.''
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11. ''Bacağım kırık olmasına rağmen çok istediği için onunla tatile gittim.''
12. ''Zeki olmaktansa son derece kaslı olmayı tercih edeceğini söylemişti.''
13. ''Tarihlerle arası pek iyi olan biri değilim.''
14. ''Kapadokya'da uçan balonlara binmek istiyordu ama benim yükseklik korkum vardı.''
15. ''Sevgilim arabasına çok düşkün ve onu bebeğiymişçesine seviyor.''
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