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Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi

Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi

Aden
Aden - Onedio Üyesi
03.03.2024 - 13:02

İnsanlar eski sevgilerinin aptal olduğunu düşündüğü anları paylaşıyor ve hikayeler çok komik. 

Sizin de böyle anılarınız varsa yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin lütfen. 

Geçen haftaki içeriğimize bakmayı unutmayın:

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1. ''Çift kıyafeti giymek çok ilgimi çekmese bile bununla bir sorunum yoktu ve sevgilimi kırmak istememiştim.''

1. ''Çift kıyafeti giymek çok ilgimi çekmese bile bununla bir sorunum yoktu ve sevgilimi kırmak istememiştim.''

''Sonra bir gün elimde iki tişörtle yanıma geldi ve 'Hadi bunları giyelim!' dedi. Tişörtün üstünde arım ve balım yazdığını görüp kısa süreli bir şok geçirdikten sonra tişörtü giyemeyeceğimi söyleyince evden çekip gitti.''

2. ''Sevgilim telefonda takılmaya çok düşkün ve karşısındaki kim olursa olsun onu nasıl kaydettiğine çok önem veriyor.''

2. ''Sevgilim telefonda takılmaya çok düşkün ve karşısındaki kim olursa olsun onu nasıl kaydettiğine çok önem veriyor.''

''Telefonumu değiştirdim ve doğal olarak rehberimde yenilendi. Onu sevgilim diye kaydettim ama isminin yanına emoji koymadığım için artık onu sevmediğimi düşündü.''

3. ''Erkek arkadaşım 'Kedi olsam beni alıp bakmaya devam eder miydin?' diye saçma bir soru sordu.''

3. ''Erkek arkadaşım 'Kedi olsam beni alıp bakmaya devam eder miydin?' diye saçma bir soru sordu.''

''Bende kedilere alerjim olduğunu ve bunu muhtelen yapamayacağımı söyledim. Böyle bir şey mümkün olmamasına rağmen bana küstü.''

4. ''Hasta olmuştum ve artık resmen bayılacağımı düşünüyordum.''

''Ama sevgilim ona yemek yapmadığım için trip attı.''

5. ''Onunla spor salonuna gitmediğim için artık onunla vakit geçirmekten hoşlanmadığımı düşünmeye başlamıştı.''

5. ''Onunla spor salonuna gitmediğim için artık onunla vakit geçirmekten hoşlanmadığımı düşünmeye başlamıştı.''

''Oysa ben sadece herkesin kendi hobilerine odaklanmasından yanaydım.''

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6. ''Saçını kestirdiğini fark etmedim.''

''Bu yüzden bir değil iki gün boyunca bana trip attı.''

7. ''Sivilcesini sıkmadığım için ondan iğrendiğimi düşündü ve ağlamaya başladı.''

7. ''Sivilcesini sıkmadığım için ondan iğrendiğimi düşündü ve ağlamaya başladı.''

''Fakat bunun iğrenmekle uzaktan yakında ilgisi yok. Ben kendi sivilcelerime de dokunmuyorum.''

8. ''Vedalaşırken erkek kardeşine sarıldığım için tüm gün suratıma bile bakmadı.''

8. ''Vedalaşırken erkek kardeşine sarıldığım için tüm gün suratıma bile bakmadı.''

''Oysa sadece erkek kardeşine değil, diğer tüm aile üyelerine sarılmıştım.''

9. ''Günlüğümü okuduğunu ve orada yazdığım bazı özel şeylerden ona niye bahsedip bahsetmediğimi sordu.''

''Ona günlüğün kişisel bir şey olduğunu ve yaptığının yanlış bir şey olduğunu söyleyince etraftaki eşyaları yıkıp döktü ve evden gitti.''

10. ''Bıyığını normalden daha farklı kestiğini fark etmediğim için bana trip attı.''

10. ''Bıyığını normalden daha farklı kestiğini fark etmediğim için bana trip attı.''
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11. ''Bacağım kırık olmasına rağmen çok istediği için onunla tatile gittim.''

''Ama onunla birlikte yüzmediğim için tüm gün bana trip attı ve ortada yapabileceğim hiç bir şey olmadığını çok iyi biliyordu.''

12. ''Zeki olmaktansa son derece kaslı olmayı tercih edeceğini söylemişti.''

12. ''Zeki olmaktansa son derece kaslı olmayı tercih edeceğini söylemişti.''

13. ''Tarihlerle arası pek iyi olan biri değilim.''

13. ''Tarihlerle arası pek iyi olan biri değilim.''

''Erkek arkadaşımın doğum gününü unuttum ve bunun için bana günlerce trip attı.''

14. ''Kapadokya'da uçan balonlara binmek istiyordu ama benim yükseklik korkum vardı.''

14. ''Kapadokya'da uçan balonlara binmek istiyordu ama benim yükseklik korkum vardı.''

''Teklifini kabul etmeyince 'Keşke yükseklik korkusu olmayan birini bulsaymışım.' dedi.

15. ''Sevgilim arabasına çok düşkün ve onu bebeğiymişçesine seviyor.''

15. ''Sevgilim arabasına çok düşkün ve onu bebeğiymişçesine seviyor.''

''Arabasında yaptığı bir değişikliği fark etmeyince ve yorum yapmayınca çok sinirlendi.''

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