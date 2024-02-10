Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi

Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
10.02.2024 - 10:01

İnsanlar eski sevgilerinin aptal olduğunu düşündüğü anları paylaşıyor ve hikayeler çok komik. 

Sizin de böyle anılarınız varsa yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin lütfen. 

Geçen haftaki içeriğimize bakmayı unutmayın:

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. "100 derecede 20 dakika boyunca pişirmesini istediğim yemeği, 200 derecede 10 dakika boyunca pişirmişti ve yemek yandığında şaşırmıştı..."

1. "100 derecede 20 dakika boyunca pişirmesini istediğim yemeği, 200 derecede 10 dakika boyunca pişirmişti ve yemek yandığında şaşırmıştı..."

'Araba değil ki bu, ısıyı arttırınca süre kısalsın.'

2. "Zombi olsam beni vururmusun diye sordu ve evet dediğimde bana küserek 1 hafta konuşmadı."

2. "Zombi olsam beni vururmusun diye sordu ve evet dediğimde bana küserek 1 hafta konuşmadı."

3. "Beraber yaşadığım kız arkadaşım artık yeteri kadar bağımsız ve özgür hissetmediğini söyledi."

3. "Beraber yaşadığım kız arkadaşım artık yeteri kadar bağımsız ve özgür hissetmediğini söyledi."

'Yaklaşık 10 dakika sonra benden su istedi ve ben de, onun bağımsız ve güçlü birisi olduğunu hatırlattım. Büyük hata...'

4. "Saçın güzel kokuyor diye iltifat ettim ve kız kardeşinin şampuanını kullandını söyleyerek bana kızdı."

4. "Saçın güzel kokuyor diye iltifat ettim ve kız kardeşinin şampuanını kullandını söyleyerek bana kızdı."

5. "Hediye çanta almıştım ve rengini beğenmediği için yüzüme atarak bana hakaret etti."

5. "Hediye çanta almıştım ve rengini beğenmediği için yüzüme atarak bana hakaret etti."

'Daha sonra kızarak evi terk ettim ve geri döndüğümde, evi terk etmememden dolayı bir daha kızdı. Artık beraber değiliz.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. "Onunla tanışmadan 3 yıl önce bir kızla flörtleştiğim için bana kızmıştı."

6. "Onunla tanışmadan 3 yıl önce bir kızla flörtleştiğim için bana kızmıştı."

7. "İkiz kardeşini çekici bulduğumu söylediğim için bana kızmıştı..."

7. "İkiz kardeşini çekici bulduğumu söylediğim için bana kızmıştı..."

'Birbirinizle birebir aynı gözüküyorsunuz...'

8. "Bir keresinde mesajlarımda kullandığım 'ses tonunu' beğenmemişti..."

8. "Bir keresinde mesajlarımda kullandığım 'ses tonunu' beğenmemişti..."

9. "Rüyasında onu aldattığım için bana kızmıştı."

9. "Rüyasında onu aldattığım için bana kızmıştı."

10. "İkili dondurmalardan almıştım ve birisini ona vermeyi teklif ettim ama o ikisini de istedi."

10. "İkili dondurmalardan almıştım ve birisini ona vermeyi teklif ettim ama o ikisini de istedi."

'Ben de sinirlenip hepsini kendim yedim ve bir süre konuşmadık.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. "Kütüphanede kitap okumak yerine onunla konuşmadığım için kızmıştı."

11. "Kütüphanede kitap okumak yerine onunla konuşmadığım için kızmıştı."

12. "Monopoly'de kazandığım için 5 saat boyunca benimle konuşmamıştı."

12. "Monopoly'de kazandığım için 5 saat boyunca benimle konuşmamıştı."

13. "Morali bozukken sakız çiğnediğim için bana patlamıştı."

13. "Morali bozukken sakız çiğnediğim için bana patlamıştı."

14. "Yeni tişörtünü fark etmediğim için 10 dakika boyunca bana söylendi."

14. "Yeni tişörtünü fark etmediğim için 10 dakika boyunca bana söylendi."

'Aslında o tişörtü 1 yıl önce hediye eden kişi bendim...'

15. "Mesajlarına bir saat içerisinde cevap vermezsem bana kızıyordu, ben de tamamiyle onunla konuşmayı kestim."

15. "Mesajlarına bir saat içerisinde cevap vermezsem bana kızıyordu, ben de tamamiyle onunla konuşmayı kestim."

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?