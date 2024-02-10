Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi
Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi
İnsanlar eski sevgilerinin aptal olduğunu düşündüğü anları paylaşıyor ve hikayeler çok komik.
Sizin de böyle anılarınız varsa yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin lütfen.
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1. "100 derecede 20 dakika boyunca pişirmesini istediğim yemeği, 200 derecede 10 dakika boyunca pişirmişti ve yemek yandığında şaşırmıştı..."
2. "Zombi olsam beni vururmusun diye sordu ve evet dediğimde bana küserek 1 hafta konuşmadı."
3. "Beraber yaşadığım kız arkadaşım artık yeteri kadar bağımsız ve özgür hissetmediğini söyledi."
4. "Saçın güzel kokuyor diye iltifat ettim ve kız kardeşinin şampuanını kullandını söyleyerek bana kızdı."
5. "Hediye çanta almıştım ve rengini beğenmediği için yüzüme atarak bana hakaret etti."
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6. "Onunla tanışmadan 3 yıl önce bir kızla flörtleştiğim için bana kızmıştı."
7. "İkiz kardeşini çekici bulduğumu söylediğim için bana kızmıştı..."
8. "Bir keresinde mesajlarımda kullandığım 'ses tonunu' beğenmemişti..."
9. "Rüyasında onu aldattığım için bana kızmıştı."
10. "İkili dondurmalardan almıştım ve birisini ona vermeyi teklif ettim ama o ikisini de istedi."
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11. "Kütüphanede kitap okumak yerine onunla konuşmadığım için kızmıştı."
12. "Monopoly'de kazandığım için 5 saat boyunca benimle konuşmamıştı."
13. "Morali bozukken sakız çiğnediğim için bana patlamıştı."
14. "Yeni tişörtünü fark etmediğim için 10 dakika boyunca bana söylendi."
15. "Mesajlarına bir saat içerisinde cevap vermezsem bana kızıyordu, ben de tamamiyle onunla konuşmayı kestim."
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