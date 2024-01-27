Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi

Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 09:16

İnsanlar eski sevgilerinin aptal olduğunu düşündüğü anları paylaşıyor ve hikayeler çok komik. 

Sizin de böyle anılarınız varsa yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin lütfen. 

Geçen haftaki içeriğimize bakmayı unutmayın:

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. "Kek yerken üstünü yalamak istediğini söyledi, ben de olur dedim."

'Sorun, yatakta yatıyor olmasıydı ve keki yalamak için ters çevirince yüzüne düştü...'

2. "Telefonda konuşurken aniden etrafı aramaya başladığını duydum."

2. "Telefonda konuşurken aniden etrafı aramaya başladığını duydum."

'Ne olduğunu sorduğumda bir saniye bekle dedi ve telefonunu bulamadığını söyledi...'

3. "Öpüşmek için ona doğru eğildim ve insanların bizi izlediğini söyledi."

3. "Öpüşmek için ona doğru eğildim ve insanların bizi izlediğini söyledi."

'Camdaki yansımamızdan bahsediyordu...'

4. "Sonuçta ikisi de sıvı der ve su içmek yerine bütün gün soda içerdi."

4. "Sonuçta ikisi de sıvı der ve su içmek yerine bütün gün soda içerdi."

5. "Futbol maçı izlerken bir oyunda kaç tane yarı olduğunu sormuştu..."

5. "Futbol maçı izlerken bir oyunda kaç tane yarı olduğunu sormuştu..."
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. "Kaplanların dişi aslanlar olduğunu düşünüyordu."

6. "Kaplanların dişi aslanlar olduğunu düşünüyordu."

7. "Doğal taşların gizemli güçleri olduğuna inanıyordu..."

7. "Doğal taşların gizemli güçleri olduğuna inanıyordu..."

8. "Gizli güçlerin hepimizi kontrol ettiğini düşünüyordu..."

8. "Gizli güçlerin hepimizi kontrol ettiğini düşünüyordu..."

9. "Araba sevdalısı olduğunu söylesem yeter mi?"

9. "Araba sevdalısı olduğunu söylesem yeter mi?"

'Benimle arabası arasında seçim yapamıyordu.'

10. "Dünya'nın düz olduğunu ve asla Ay'a çıkmadığımızı iddia ediyordu."

10. "Dünya'nın düz olduğunu ve asla Ay'a çıkmadığımızı iddia ediyordu."
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. "Çin tam altımızda olduğu için insanların her şeyi tersten yaptığını düşünüyordu..."

11. "Çin tam altımızda olduğu için insanların her şeyi tersten yaptığını düşünüyordu..."

'Bu kadarı da olmaz ama. İlişkinin çok sürmediğini söylemem lazım.'

12. "Tek konuştuğu kasları ve spor salonuydu."

12. "Tek konuştuğu kasları ve spor salonuydu."

'Başlarda böyle değildi ama spor salonuna başladıktan sonra çok değişti...'

13. "Benimle otururken eski sevgilisiyle konuşmuştu ve telefonuna bakınca kız kardeşiyle konuştuğunu iddia etmeye çalıştı."

13. "Benimle otururken eski sevgilisiyle konuşmuştu ve telefonuna bakınca kız kardeşiyle konuştuğunu iddia etmeye çalıştı."

'O gece ayrıldık.'

14. "Şakasına 5'le 6'yı çarpmasını istediğimde aniden kızdı ve cevap vermedi."

14. "Şakasına 5'le 6'yı çarpmasını istediğimde aniden kızdı ve cevap vermedi."

'Daha sonra öğrendim ki, çarpma işlemlerinde hiç iyi değilmiş...'

15. "Instagram'da yapılan garip alfa erkek editlerini gördünüz mü?"

15. "Instagram'da yapılan garip alfa erkek editlerini gördünüz mü?"

'İşte benim eski sevgilim onlardan yapıyordu...'

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?