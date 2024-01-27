Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi
Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi
İnsanlar eski sevgilerinin aptal olduğunu düşündüğü anları paylaşıyor ve hikayeler çok komik.
Sizin de böyle anılarınız varsa yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin lütfen.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "Kek yerken üstünü yalamak istediğini söyledi, ben de olur dedim."
2. "Telefonda konuşurken aniden etrafı aramaya başladığını duydum."
3. "Öpüşmek için ona doğru eğildim ve insanların bizi izlediğini söyledi."
4. "Sonuçta ikisi de sıvı der ve su içmek yerine bütün gün soda içerdi."
5. "Futbol maçı izlerken bir oyunda kaç tane yarı olduğunu sormuştu..."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Kaplanların dişi aslanlar olduğunu düşünüyordu."
7. "Doğal taşların gizemli güçleri olduğuna inanıyordu..."
8. "Gizli güçlerin hepimizi kontrol ettiğini düşünüyordu..."
9. "Araba sevdalısı olduğunu söylesem yeter mi?"
10. "Dünya'nın düz olduğunu ve asla Ay'a çıkmadığımızı iddia ediyordu."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Çin tam altımızda olduğu için insanların her şeyi tersten yaptığını düşünüyordu..."
12. "Tek konuştuğu kasları ve spor salonuydu."
13. "Benimle otururken eski sevgilisiyle konuşmuştu ve telefonuna bakınca kız kardeşiyle konuştuğunu iddia etmeye çalıştı."
14. "Şakasına 5'le 6'yı çarpmasını istediğimde aniden kızdı ve cevap vermedi."
15. "Instagram'da yapılan garip alfa erkek editlerini gördünüz mü?"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda