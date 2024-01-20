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Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi

Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 16:16

İnsanlar eski sevgilerinin aptal olduğunu düşündüğü anları paylaşıyor ve hikayeler çok komik. 

Sizin de böyle anılarınız varsa yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin lütfen. 

Geçen haftaki içeriğimize bakmayı unutmayın:

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1. "Sevgilim, okyanuslarda 'yeteri kadar su olduğu için' yağmur yağmadığını düşünüyordu..."

1. "Sevgilim, okyanuslarda 'yeteri kadar su olduğu için' yağmur yağmadığını düşünüyordu..."

2. "Alkollü içeceklerde yüzde 10 alkol var yazar değil mi? Sevgilim sürekli şişenin yarısını içersen yüzde 5 alkol kalacağını iddia ediyordu."

2. "Alkollü içeceklerde yüzde 10 alkol var yazar değil mi? Sevgilim sürekli şişenin yarısını içersen yüzde 5 alkol kalacağını iddia ediyordu."

'Alkol yüzdesinin değişmeyeceğine onu ikna edemedim...'

3. "Nereye gitsek 20 dolar bahşiş bırakırdı. Bir gün dayanamayıp neden hep 20 dolar bıraktığını sordum ve 'hep yüzde 20'lik bahşiş bıraktığını söyledi..."

3. "Nereye gitsek 20 dolar bahşiş bırakırdı. Bir gün dayanamayıp neden hep 20 dolar bıraktığını sordum ve 'hep yüzde 20'lik bahşiş bıraktığını söyledi..."

4. "Üvey kardeşimle ilk tanıştırdığımda 'hiç birbirinize benzemiyorsunuz,' demişti."

4. "Üvey kardeşimle ilk tanıştırdığımda 'hiç birbirinize benzemiyorsunuz,' demişti."

5. "Vampirli filmlerin popülerliği tavan yapmışken ne zaman dışarı çıksak bir vampir gibi davranır ve güneşten kaçınırdı."

5. "Vampirli filmlerin popülerliği tavan yapmışken ne zaman dışarı çıksak bir vampir gibi davranır ve güneşten kaçınırdı."
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6. "Veterineri köpeklerini gezdirmesi gerektiğini söylemişti ve o dışarıda yürütmek yerine arabasıyla geziye çıkartıyordu..."

6. "Veterineri köpeklerini gezdirmesi gerektiğini söylemişti ve o dışarıda yürütmek yerine arabasıyla geziye çıkartıyordu..."

7. "Yel değirmenlerinin yanından geçerken, hava rüzgarlı olduğu için yel değirmenini kapatmaları gerektiğini söylemişti."

7. "Yel değirmenlerinin yanından geçerken, hava rüzgarlı olduğu için yel değirmenini kapatmaları gerektiğini söylemişti."

8. "Çamaşır makinesine beyazları ve renklileri beraber atıp çamaşır suyu eklemişti ve diğer çamaşırlar da çamaşır suyu oldu diye kafayı yiyordu."

8. "Çamaşır makinesine beyazları ve renklileri beraber atıp çamaşır suyu eklemişti ve diğer çamaşırlar da çamaşır suyu oldu diye kafayı yiyordu."

9. "Yer çekimine inanmadığını söylüyordu..."

9. "Yer çekimine inanmadığını söylüyordu..."

'Şaka falan değil. Gerçekten yer çekimine inanmıyordu.'

10. "Laktoz intoleransım olduğu için süt içmediğimi söylediğimde, nasıl yumurta yediğimi sordu. Laktozun ineklerden gelen sütle alakası olduğunu söylediğimdeyse yumurtaların da ineklerden geldiğini iddia etti..."

10. "Laktoz intoleransım olduğu için süt içmediğimi söylediğimde, nasıl yumurta yediğimi sordu. Laktozun ineklerden gelen sütle alakası olduğunu söylediğimdeyse yumurtaların da ineklerden geldiğini iddia etti..."
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11. "Arabası çalışmıyordu ve aküsünün bitmiş olabileceğini söyledim."

11. "Arabası çalışmıyordu ve aküsünün bitmiş olabileceğini söyledim."

'Servise gitmek yerine akşam garajının kapısını açık bırakmış ve arabanın aküsü temiz hava alırsa çalışır sanmış...'

12. "District 9 filmini izliyorduk ve gerçekten ağlamaya başlayarak, 'bu olaylar ne zaman oldu?' diye sordu."

12. "District 9 filmini izliyorduk ve gerçekten ağlamaya başlayarak, 'bu olaylar ne zaman oldu?' diye sordu."

13. "Nükleer bomba videoları izlersen radyasyona maruz kalacağını iddia etmişti..."

13. "Nükleer bomba videoları izlersen radyasyona maruz kalacağını iddia etmişti..."

14. "Hemoroidi olan bir erkek arkadaşım vardı ve her kan geldiğinde erkek adeti olduğunu söylerdi."

14. "Hemoroidi olan bir erkek arkadaşım vardı ve her kan geldiğinde erkek adeti olduğunu söylerdi."

'Espiri yapıyorsa kötü, yapmıyorsa daha da kötü...'

15. "Ülkeler ve kıtalar arasındaki farkı bilmiyordu...."

15. "Ülkeler ve kıtalar arasındaki farkı bilmiyordu...."

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