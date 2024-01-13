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Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi

Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 18:46

İnsanlar eski sevgilerinin aptal olduğunu düşündüğü anları paylaşıyor ve hikayeler çok komik. 

Sizin de böyle anılarınız varsa yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin lütfen. 

Geçen haftaki içeriğimize bakmayı unutmayın:

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1. "Polisin önünde arabamı park edilmeyecek tek yere park etmeyi başarmıştı."

1. "Polisin önünde arabamı park edilmeyecek tek yere park etmeyi başarmıştı."

2. "'Avustralya mı daha uzak yoksa Güneş mi?' diye sormuştu..."

2. "'Avustralya mı daha uzak yoksa Güneş mi?' diye sormuştu..."

3. "'Çocuk yapacaksak erkek yapalım,' demişti."

3. "'Çocuk yapacaksak erkek yapalım,' demişti."

'Hamile olduğunda tatlı yersen erkek oluyormuş sanıyormuş...'

4. "Yüzüme dümdüz bakarak, 'yakışıklı erkeklerle çıkmam,' demişti."

4. "Yüzüme dümdüz bakarak, 'yakışıklı erkeklerle çıkmam,' demişti."

'Ben yeteri kadar yakışıklı değildim sanırım...'

5. "Televizyonda balıklarla ilgili bir belgesel izliyorduk ve ekrandaki balıkların 'normal balık' olup olmadığını sormuştu."

5. "Televizyonda balıklarla ilgili bir belgesel izliyorduk ve ekrandaki balıkların 'normal balık' olup olmadığını sormuştu."

'Ne demek istedi hala hiçbir fikrim yok.'

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6. "Marketten aldığım suyun, 'onun için çok kuru' olduğunu söylemişti."

6. "Marketten aldığım suyun, 'onun için çok kuru' olduğunu söylemişti."

'Su nasıl kuru olabilir ki?'

7. "Bir tanıdığımın cenazesinden gelmiştim ve bana 'eğlendin mi?' diye sormuştu..."

7. "Bir tanıdığımın cenazesinden gelmiştim ve bana 'eğlendin mi?' diye sormuştu..."

8. "Saatte 10 kilometreyle gidiyorsak 10 kilometrelik bir yolun ne kadar süreceğini sormuştu..."

8. "Saatte 10 kilometreyle gidiyorsak 10 kilometrelik bir yolun ne kadar süreceğini sormuştu..."

9. "'Arabanı mı seviyorsan yoksa beni mi?' diye sorduğumda cevap vermedi."

9. "'Arabanı mı seviyorsan yoksa beni mi?' diye sorduğumda cevap vermedi."

10. "Market alışverişi yapmaya çıkıp cüzdanını evde bırakmıştı."

10. "Market alışverişi yapmaya çıkıp cüzdanını evde bırakmıştı."
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11. "İnsanlar yumurtlayabilir mi diye sormuştu."

11. "İnsanlar yumurtlayabilir mi diye sormuştu."

12. "Bir arkadaşım yaz antremanı olduğunu söylemişti ve karım 'aa, ne zaman peki?' diye sormuştu."

12. "Bir arkadaşım yaz antremanı olduğunu söylemişti ve karım 'aa, ne zaman peki?' diye sormuştu."

13. "Uzayın evrenden daha büyük olduğunu iddia etmişti ve ne kadar uğraşsam da doğrusunu anlatamamıştım."

13. "Uzayın evrenden daha büyük olduğunu iddia etmişti ve ne kadar uğraşsam da doğrusunu anlatamamıştım."

14. "Rüyasında onu aldattığım için kızmıştı."

14. "Rüyasında onu aldattığım için kızmıştı."

15. "Deniz kızlarının gerçek olduğunu düşünüyordu."

15. "Deniz kızlarının gerçek olduğunu düşünüyordu."

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