Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi
Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi
İnsanlar eski sevgilerinin aptal olduğunu düşündüğü anları paylaşıyor ve hikayeler çok komik.
Sizin de böyle anılarınız varsa yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin lütfen.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "Polisin önünde arabamı park edilmeyecek tek yere park etmeyi başarmıştı."
2. "'Avustralya mı daha uzak yoksa Güneş mi?' diye sormuştu..."
3. "'Çocuk yapacaksak erkek yapalım,' demişti."
4. "Yüzüme dümdüz bakarak, 'yakışıklı erkeklerle çıkmam,' demişti."
5. "Televizyonda balıklarla ilgili bir belgesel izliyorduk ve ekrandaki balıkların 'normal balık' olup olmadığını sormuştu."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Marketten aldığım suyun, 'onun için çok kuru' olduğunu söylemişti."
7. "Bir tanıdığımın cenazesinden gelmiştim ve bana 'eğlendin mi?' diye sormuştu..."
8. "Saatte 10 kilometreyle gidiyorsak 10 kilometrelik bir yolun ne kadar süreceğini sormuştu..."
9. "'Arabanı mı seviyorsan yoksa beni mi?' diye sorduğumda cevap vermedi."
10. "Market alışverişi yapmaya çıkıp cüzdanını evde bırakmıştı."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "İnsanlar yumurtlayabilir mi diye sormuştu."
12. "Bir arkadaşım yaz antremanı olduğunu söylemişti ve karım 'aa, ne zaman peki?' diye sormuştu."
13. "Uzayın evrenden daha büyük olduğunu iddia etmişti ve ne kadar uğraşsam da doğrusunu anlatamamıştım."
14. "Rüyasında onu aldattığım için kızmıştı."
15. "Deniz kızlarının gerçek olduğunu düşünüyordu."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın