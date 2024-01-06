Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi
Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi
İnsanlar eski sevgilerinin aptal olduğunu düşündüğü anları paylaşıyor ve hikayeler çok komik.
Sizin de böyle anılarınız varsa yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin lütfen.
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1. "Bacaklarına sadece ağda yapardı çünkü jiletle keserse kılların çoğalacağını düşünüyordu."
2. "Arabayla kırsal bir yerde gezinirken inek gördük. Heyecanla bana dönüp 'aşkım atlar ne kadar şişmanlar ama değil mi?' demişti."
3. "Bahçeye küçük bir ağaç dikmesini istemiştim ve ertesi gün baktığımda ters ekmişti. Köklerini küçük dallar sanmış..."
4. "Nasıl oldu bilmiyorum ama otoparkta arabasını kaybedip eve taksiyle dönmüştü."
5. "Sevgilimle akşam gökyüzünü izlerken aniden durup, 'acaba sabahları yıldızlar nereye kayboluyor,' demişti."
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6. "Eski sevgilim bir keresinde polaroid kamera almıştı ve ben de, espiri yapmak için 'video çekebiliyor mu?' diye sordum."
7. "Yolda giderken bir at gördük ve sevmek için yavaşlamak istediğini söyledi."
8. "Bana hediye olarak Ikea'dan bir lamba almıştı ve evime getiriyordu."
9. "'Bu yıl Kara Cuma, perşembe gününe mi denk geliyor acaba?' diye sormuştu."
10. "Atların ve ineklerin olduğu bir tarlaya bakıp uzaklarda kuş görünce 'kim tarlasında kuş besler ki?' demişti."
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11. "Diş macunumuz bittiği için 5 dakika ötedeki markete gitmişti."
12. "Hamsterların yumurtladığını düşünüyordu."
13. "Ailesine nerede olduğumuzu anlatmaya çalışırken 'önümüzdeki arabanın arkasındayız!' demişti."
14. "Havuçlu keke havuç tadını nasıl verdiğimizi sordu."
15. "Ekranının çatladığını söyledi ve kanıt olarak ekran görüntüsü atmayı denedi..."
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