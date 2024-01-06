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Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi

Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
06.01.2024 - 13:31

İnsanlar eski sevgilerinin aptal olduğunu düşündüğü anları paylaşıyor ve hikayeler çok komik. 

Sizin de böyle anılarınız varsa yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin lütfen. 

Geçen haftaki içeriğimize bakmayı unutmayın:

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1. "Bacaklarına sadece ağda yapardı çünkü jiletle keserse kılların çoğalacağını düşünüyordu."

1. "Bacaklarına sadece ağda yapardı çünkü jiletle keserse kılların çoğalacağını düşünüyordu."

2. "Arabayla kırsal bir yerde gezinirken inek gördük. Heyecanla bana dönüp 'aşkım atlar ne kadar şişmanlar ama değil mi?' demişti."

2. "Arabayla kırsal bir yerde gezinirken inek gördük. Heyecanla bana dönüp 'aşkım atlar ne kadar şişmanlar ama değil mi?' demişti."

3. "Bahçeye küçük bir ağaç dikmesini istemiştim ve ertesi gün baktığımda ters ekmişti. Köklerini küçük dallar sanmış..."

3. "Bahçeye küçük bir ağaç dikmesini istemiştim ve ertesi gün baktığımda ters ekmişti. Köklerini küçük dallar sanmış..."

4. "Nasıl oldu bilmiyorum ama otoparkta arabasını kaybedip eve taksiyle dönmüştü."

4. "Nasıl oldu bilmiyorum ama otoparkta arabasını kaybedip eve taksiyle dönmüştü."

5. "Sevgilimle akşam gökyüzünü izlerken aniden durup, 'acaba sabahları yıldızlar nereye kayboluyor,' demişti."

5. "Sevgilimle akşam gökyüzünü izlerken aniden durup, 'acaba sabahları yıldızlar nereye kayboluyor,' demişti."
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6. "Eski sevgilim bir keresinde polaroid kamera almıştı ve ben de, espiri yapmak için 'video çekebiliyor mu?' diye sordum."

6. "Eski sevgilim bir keresinde polaroid kamera almıştı ve ben de, espiri yapmak için 'video çekebiliyor mu?' diye sordum."

''Emin değilim ama denemem lazım,' dediğinde çok gülmüştüm.'

7. "Yolda giderken bir at gördük ve sevmek için yavaşlamak istediğini söyledi."

7. "Yolda giderken bir at gördük ve sevmek için yavaşlamak istediğini söyledi."

'Camını indirip ata 'möööö' dedi.'

8. "Bana hediye olarak Ikea'dan bir lamba almıştı ve evime getiriyordu."

8. "Bana hediye olarak Ikea'dan bir lamba almıştı ve evime getiriyordu."

'Birkaç kez unutmaması için mesaj yazdım ve sonunda sıkıcı olmaya başladığı için yazmayı bıraktım. Evime geldiğinde lambayı gerçekten unutmuştu...'

9. "'Bu yıl Kara Cuma, perşembe gününe mi denk geliyor acaba?' diye sormuştu."

9. "'Bu yıl Kara Cuma, perşembe gününe mi denk geliyor acaba?' diye sormuştu."

10. "Atların ve ineklerin olduğu bir tarlaya bakıp uzaklarda kuş görünce 'kim tarlasında kuş besler ki?' demişti."

10. "Atların ve ineklerin olduğu bir tarlaya bakıp uzaklarda kuş görünce 'kim tarlasında kuş besler ki?' demişti."
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11. "Diş macunumuz bittiği için 5 dakika ötedeki markete gitmişti."

11. "Diş macunumuz bittiği için 5 dakika ötedeki markete gitmişti."

'Geldiğinde elinde sadece şeker, yapboz ve atıştırmalık vardı. Diş macunu almayı unutmuştu...'

12. "Hamsterların yumurtladığını düşünüyordu."

12. "Hamsterların yumurtladığını düşünüyordu."

13. "Ailesine nerede olduğumuzu anlatmaya çalışırken 'önümüzdeki arabanın arkasındayız!' demişti."

13. "Ailesine nerede olduğumuzu anlatmaya çalışırken 'önümüzdeki arabanın arkasındayız!' demişti."

14. "Havuçlu keke havuç tadını nasıl verdiğimizi sordu."

14. "Havuçlu keke havuç tadını nasıl verdiğimizi sordu."

15. "Ekranının çatladığını söyledi ve kanıt olarak ekran görüntüsü atmayı denedi..."

15. "Ekranının çatladığını söyledi ve kanıt olarak ekran görüntüsü atmayı denedi..."

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