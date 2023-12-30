Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi
Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi
İnsanlar eski sevgilerinin aptal olduğunu düşündüğü anları paylaşıyor ve hikayeler çok komik.
Sizin de böyle anılarınız varsa yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin lütfen.
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1. "Rüyasında onu aldattığımı görmüştü ve bunun için iki gün bana küstü."
2. "Manuel araba sürüyordum ve yaklaşık 10'uncu buluşmamızdan sonra sevgilim, 'neden sürekli vitesle oynayıp duruyorsun? Garip bir tikin mi var?' diye sormuştu..."
3. "Benimki işimi kıskanıyordu ve işimle onun arasında bir seçim yapmamı istemişti."
4. "Dün gece beni başka bir kızla aldattığını ama şu an dürüst olduğu için onu affetmem gerektiğini söylemişti."
5. "'Başka kızlarlayken de bu arabayı kullanmış mıydın?' diye sordu ve 8 yıldır bu arabayı kullandığımı söyleyince satıp yenisini almamı istedi."
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6. "500 Days of Summer (Aşkın 500 Günü) filmini izlemeye giderken gerçekten yazın 500 gün sürüp sürmediğini sormuştu."
7. "Şu an cesur olmam gerekiyor dedikten sonra beni nasıl 2 farklı kişiyle aldattığını söyledi."
8. "Hindistan cevizlerinin memeli hayvanlar grubuna dahil olmaları gerektiğini çünkü kılları ve sütleri olduğunu söylemişti."
9. "Suyun sıfır kalori olduğunu öğrendiğinde beni arayıp heyecanlı bir şekilde sevincini paylaşmıştı..."
10. "Eski sevgilim gerçekten garip birisiydi."
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11. "Çok ateşli ama bir o kadar da çılgın bir kızla beraber olmuştum."
12. "Diline piercing yaptırmak istiyordu ama pahalı bulduğu için bir çiviyle kendisi deleceğini söylemişti."
13. "Filozof öğretmenim, ben ve sevgilim beraber dışarıya çıkmıştık."
14. "En az 10 bin dolarlık bir yüzük almaya hazır değilsem evlenemeyeceğimizi söylemişti ve o zamanlar sadece 22 yaşındaydık..."
15. "Eski sevgilim anlamadığı bir konuda yardımımı istemişti ve ben açıklamaya çalışırken aniden kızdı."
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