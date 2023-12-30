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Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi

Sevgililerinin Zekası Konusunda Şüphelendiği Anları Paylaşarak Gerçeklik Algımızı Bozan 15 Kişi

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 13:16

İnsanlar eski sevgilerinin aptal olduğunu düşündüğü anları paylaşıyor ve hikayeler çok komik. 

Sizin de böyle anılarınız varsa yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin lütfen. 

Geçen haftaki içeriğimize bakmayı unutmayın:

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1. "Rüyasında onu aldattığımı görmüştü ve bunun için iki gün bana küstü."

1. "Rüyasında onu aldattığımı görmüştü ve bunun için iki gün bana küstü."

2. "Manuel araba sürüyordum ve yaklaşık 10'uncu buluşmamızdan sonra sevgilim, 'neden sürekli vitesle oynayıp duruyorsun? Garip bir tikin mi var?' diye sormuştu..."

2. "Manuel araba sürüyordum ve yaklaşık 10'uncu buluşmamızdan sonra sevgilim, 'neden sürekli vitesle oynayıp duruyorsun? Garip bir tikin mi var?' diye sormuştu..."

3. "Benimki işimi kıskanıyordu ve işimle onun arasında bir seçim yapmamı istemişti."

3. "Benimki işimi kıskanıyordu ve işimle onun arasında bir seçim yapmamı istemişti."

'İşimi bırakıp onu seçsem nasıl hayatımızı sürdürecektik acaba....'

4. "Dün gece beni başka bir kızla aldattığını ama şu an dürüst olduğu için onu affetmem gerektiğini söylemişti."

4. "Dün gece beni başka bir kızla aldattığını ama şu an dürüst olduğu için onu affetmem gerektiğini söylemişti."

5. "'Başka kızlarlayken de bu arabayı kullanmış mıydın?' diye sordu ve 8 yıldır bu arabayı kullandığımı söyleyince satıp yenisini almamı istedi."

5. "'Başka kızlarlayken de bu arabayı kullanmış mıydın?' diye sordu ve 8 yıldır bu arabayı kullandığımı söyleyince satıp yenisini almamı istedi."

'Bu kadar kıskanç olunmaz bence.'

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6. "500 Days of Summer (Aşkın 500 Günü) filmini izlemeye giderken gerçekten yazın 500 gün sürüp sürmediğini sormuştu."

6. "500 Days of Summer (Aşkın 500 Günü) filmini izlemeye giderken gerçekten yazın 500 gün sürüp sürmediğini sormuştu."

'Bir yılda kaç gün olduğunu sorduğumdaysa, 'tuzak bir soru sordun! Yıl bitmeden asla bilemeyiz,' demişti.'

7. "Şu an cesur olmam gerekiyor dedikten sonra beni nasıl 2 farklı kişiyle aldattığını söyledi."

'Sonrasında, aslında 8 kişiyle aldattığını öğrendim...'

8. "Hindistan cevizlerinin memeli hayvanlar grubuna dahil olmaları gerektiğini çünkü kılları ve sütleri olduğunu söylemişti."

8. "Hindistan cevizlerinin memeli hayvanlar grubuna dahil olmaları gerektiğini çünkü kılları ve sütleri olduğunu söylemişti."

9. "Suyun sıfır kalori olduğunu öğrendiğinde beni arayıp heyecanlı bir şekilde sevincini paylaşmıştı..."

9. "Suyun sıfır kalori olduğunu öğrendiğinde beni arayıp heyecanlı bir şekilde sevincini paylaşmıştı..."

'Kilolu birisi de değildi aslında.'

10. "Eski sevgilim gerçekten garip birisiydi."

10. "Eski sevgilim gerçekten garip birisiydi."

'Uyuduğunda Naruto isimli bir animenin dünyasına girerek karakterlerden birisiyle ilişki yaşadığını itiraf etmişti. Beraber üç çocukları varmış...'

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11. "Çok ateşli ama bir o kadar da çılgın bir kızla beraber olmuştum."

11. "Çok ateşli ama bir o kadar da çılgın bir kızla beraber olmuştum."

'Kendisinin Artemis olduğunu ve Orion'unu bulmak için dünyaya gönderildiğini iddia etmişti. Daha sonra Orion'un nasıl öldüğünü sorarak benim Orion olup olmadığımı anlamaya çalışmıştı.'

12. "Diline piercing yaptırmak istiyordu ama pahalı bulduğu için bir çiviyle kendisi deleceğini söylemişti."

12. "Diline piercing yaptırmak istiyordu ama pahalı bulduğu için bir çiviyle kendisi deleceğini söylemişti."

'Ayrıca, delmeden önce buz yalarsa canının yanmayacağını söylüyordu...'

13. "Filozof öğretmenim, ben ve sevgilim beraber dışarıya çıkmıştık."

13. "Filozof öğretmenim, ben ve sevgilim beraber dışarıya çıkmıştık."

'Yemeğin ortasında sevgilim aniden profesöre dönerek, 'Hiç Freud'un kim olduğunu duymuş muydunuz?' diye sordu..'

14. "En az 10 bin dolarlık bir yüzük almaya hazır değilsem evlenemeyeceğimizi söylemişti ve o zamanlar sadece 22 yaşındaydık..."

14. "En az 10 bin dolarlık bir yüzük almaya hazır değilsem evlenemeyeceğimizi söylemişti ve o zamanlar sadece 22 yaşındaydık..."

'İlişkimiz çok uzun sürmedi zaten.'

15. "Eski sevgilim anlamadığı bir konuda yardımımı istemişti ve ben açıklamaya çalışırken aniden kızdı."

15. "Eski sevgilim anlamadığı bir konuda yardımımı istemişti ve ben açıklamaya çalışırken aniden kızdı."

''Anlamadığım şeyleri bana açıklamaya çalışınca çok aptal gibi hissediyorum!' diyerek odadan ayrıldı.'

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