“Kaç Kere Aşık Oldunuz” Sorusuna Yanıtıyla Akıl Tutulması Yaşattı: “Hanıma Aşık Olmadan Aldık, Olsun”

@aydinhaberlericom Instagram sayfasının sokak röportajı esnasında mikrofon uzattığı bir amca soruya verdiği yanıtla hem şaşırttı hem de tepki topladı. Soru “Kaç kere aşık oldunuz?” şeklindeydi. Amca ise iki kere dedi ancak eşini dahil etmedi.