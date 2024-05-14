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İşçi Sınıfının Tüm Yaşadıklarını Başarıyla Yansıtan Fenomen Oğuzhan Alpdoğan’ın Son Videosuna Tebrikler Yağdı!

İşçi Sınıfının Tüm Yaşadıklarını Başarıyla Yansıtan Fenomen Oğuzhan Alpdoğan’ın Son Videosuna Tebrikler Yağdı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
14.05.2024 - 23:26

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Nokta atışı tespitleriyle her videosuna beğeniler yağan Oğuzhan Alpdoğan’a sık sık “Toplumun en iyi gözlemcisi” yorumları geliyor. Alpdoğan öylesine başarılı bir şekilde toplumun yaşadığı sıkıntıları ele alıyor ki hayranlıkla izlememek elde değil. İçerik üreticisi gözlem gücünün tahmin edilenden de dahası olduğunu her videosunda kanıtlıyor.

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Şimdilerde ele aldığı konu ise iş kazalarından sonra patronların davranışları.

Şimdilerde ele aldığı konu ise iş kazalarından sonra patronların davranışları.

Alpdoğan yine izleyenleri sinir krizine sokacak kadar içten oyunculuk performansıyla milyon izlenmelere ulaştı.

Alpdoğan yine izleyenleri sinir krizine sokacak kadar içten oyunculuk performansıyla milyon izlenmelere ulaştı.

İşte detaylar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

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