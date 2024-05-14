Klima Açmak İsteyen Yolcuya Diğer Yolcu Müdahale Edince Yaşanan Arbede Nabızları Yükseltti

Uçakta yan yana oturan yolculardan biri klimayı açmak istedi ancak yanında oturan kişi buna izin vermedi. Klimayı açmak isteyen kişinin önce elini ittirdi ardından tekrar deneyince ise eline vurdu. Ardından yaşanan kavga ise yolcuları tedirgin etti.