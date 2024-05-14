Amerika’da Bir Yolcu “Hamak Yasak” Tabelası Olmadığı İçin Otobüse Hamak Bağlayınca Şoförle Tartışma Yaşadı

Gün geçmiyor ki insanoğlundan şaşırtan hareketler görmeyelim. Her geçen gün sosyal medyada viral olan ilginç görüntülere bugün bir yenisi daha eklendi. Amerika’da otobüsle seyahat eden bir yolcu “hamak yasak” tabelası olmadığını öne sürerek demirlere hamak bağladı.