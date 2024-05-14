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Amerika’da Bir Yolcu “Hamak Yasak” Tabelası Olmadığı İçin Otobüse Hamak Bağlayınca Şoförle Tartışma Yaşadı

Amerika’da Bir Yolcu “Hamak Yasak” Tabelası Olmadığı İçin Otobüse Hamak Bağlayınca Şoförle Tartışma Yaşadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
14.05.2024 - 21:54

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Gün geçmiyor ki insanoğlundan şaşırtan hareketler görmeyelim. Her geçen gün sosyal medyada viral olan ilginç görüntülere bugün bir yenisi daha eklendi. Amerika’da otobüsle seyahat eden bir yolcu “hamak yasak” tabelası olmadığını öne sürerek demirlere hamak bağladı.

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Hamağın içine giren yolcuya şoför ikazda bulunsa da ikna edemedi.

Hamağın içine giren yolcuya şoför ikazda bulunsa da ikna edemedi.

Hamağın içine bi’ girip bi’ çıkan adamın komik halleriyse görenleri güldürdü.

Hamağın içine bi’ girip bi’ çıkan adamın komik halleriyse görenleri güldürdü.

İşte detaylar 👇

Gelen tepkilerden bazıları da bu şekilde oldu. 👇

Gelen tepkilerden bazıları da bu şekilde oldu. 👇

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