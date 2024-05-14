“Neden Tüm Oyuncuların Aileleri Zengin Oluyor?” Sorusuna Yener Yalçın’dan Yanıt Geldi

TikTok platformu üzerinden oyunculuk sektörüne dair bilgilerini paylaşan, gelen soruları yanıtlayan set çalışanı Yener Yalçın geçtiğimiz günlerde izleyicisinden gelen bir soruyu daha yanıtladı. Soru oyuncuların ailelerinin genel olarak zengin olmasının sebebi üzerineydi.
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Yener Yalçın ise bu soruyu “Hepsinin ailesi zengin değil bu bir genelleme.” şeklinde yanıtladı.
Ancak sözlerine “Çoğunun ailesi varlıklı diyebiliriz ama bu sadece oyuncular için geçerli değil.” cümlelerini de ekledi.
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