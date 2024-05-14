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Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman’ın Derya Uluğ Konserinde Eğlendiği Anlara Beğeniler Yağdı

Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman’ın Derya Uluğ Konserinde Eğlendiği Anlara Beğeniler Yağdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
14.05.2024 - 19:39

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Kızılcık Şerbeti dizisi yayına girdiği günden bu yana soluksuz izleniyor. Dizinin en sevilenlerinden Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman da hayranlıkla seyrediliyor. Geçtiğimiz günlerde Derya Uluğ konserine giden başarılı oyuncu dans ettiği anlarda cep telefonlarının objektifine yansıdı.

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Konser sırasında yapılan dj performansını kayda alan başarılı oyuncunun yüksek enerjisi ve neşesi dikkat çekiyordu.

Konser sırasında yapılan dj performansını kayda alan başarılı oyuncunun yüksek enerjisi ve neşesi dikkat çekiyordu.

Bir yandan kaydedip bir yandan da dans eden başarılı oyuncuya izleyicilerden beğeniler yağdı.

Bir yandan kaydedip bir yandan da dans eden başarılı oyuncuya izleyicilerden beğeniler yağdı.

İşte o anlar 👇

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