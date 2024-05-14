Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman’ın Derya Uluğ Konserinde Eğlendiği Anlara Beğeniler Yağdı

Kızılcık Şerbeti dizisi yayına girdiği günden bu yana soluksuz izleniyor. Dizinin en sevilenlerinden Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman da hayranlıkla seyrediliyor. Geçtiğimiz günlerde Derya Uluğ konserine giden başarılı oyuncu dans ettiği anlarda cep telefonlarının objektifine yansıdı.