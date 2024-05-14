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Tebliğ İçin Pavyona Giden Cübbeli Kişinin “Küfür Etmeyin” Sözleri Üzerine Küfür Eden Şarkıcı Herkesi Güldürdü

Tebliğ İçin Pavyona Giden Cübbeli Kişinin “Küfür Etmeyin” Sözleri Üzerine Küfür Eden Şarkıcı Herkesi Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
14.05.2024 - 19:14

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Zaman zaman tebliğ amacıyla cübbeli kişilerin pavyona gittikleri ve uyarı konuşmaları yaptıkları anlar gündeme geliyor. Şimdilerde de benzeri bir durum yaşandı. Tebliğciler Ankara’da bir pavyonu yeniden ziyaret etti.

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Tavsiye verdikleri konuşma içerisinde “Küfür etmeyin.” uyarısı da yer alıyordu.

Tavsiye verdikleri konuşma içerisinde “Küfür etmeyin.” uyarısı da yer alıyordu.

Alican isimli şarkıcı ise konuya dahil olarak “Hocam bunları görüp nasıl etmeyeyim, g.vata bak” demesiyle herkesi kahkahaya boğdu.

Alican isimli şarkıcı ise konuya dahil olarak “Hocam bunları görüp nasıl etmeyeyim, g.vata bak” demesiyle herkesi kahkahaya boğdu.

İşte o anlar 👇

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