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Düğün Salonunun Yanında Çalışan İnşaat İşçileri Davetlilerden Daha Çok Eğlendiği Anlarla Viral Oldu

Düğün Salonunun Yanında Çalışan İnşaat İşçileri Davetlilerden Daha Çok Eğlendiği Anlarla Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
14.05.2024 - 21:14

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Üstü açık bir düğün salonunda gerçekleşen düğünden anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Çünkü düğünün tadını davetlilerin aksine salonun yan tarafındaki inşaatta çalışan ustalar çıkardı. Ustaların müziği duyunca kendini tutamayıp halaya başladığı anlara beğeniler yağdı.

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Ustalar hem yukarıdaki başka bir binadan hem de düğün salonunun içinden objektiflere yansıdı.

Ustalar hem yukarıdaki başka bir binadan hem de düğün salonunun içinden objektiflere yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılınca ise izleyicilerden ustaların neşesine maşallahlar geldi.

Sosyal medyada paylaşılınca ise izleyicilerden ustaların neşesine maşallahlar geldi.

İşte o anlar 👇

Ve içeriden görüntüler 👇

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