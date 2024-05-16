Alçak Uçuş Yapan F-16’nın Sesinden Dolayı Deprem Olduğunu Sanan Esnaf Emekleyerek Kaçmaya Çalıştı

Ödül Alınca Gaza Gelen Kemal Doğulu'dan Daha Önce Kriz Yaşayan Mabel Matiz ve Reynmen'e Olay Gönderme!

Nasip Olur mu Be? İstanbul Boğazı'nda "Seni Yerler" Dinleyen Adam Yalı Balkonunda Sezen Aksu'yla Karşılaştı!