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Alçak Uçuş Yapan F-16’nın Sesinden Dolayı Deprem Olduğunu Sanan Esnaf Emekleyerek Kaçmaya Çalıştı

Alçak Uçuş Yapan F-16’nın Sesinden Dolayı Deprem Olduğunu Sanan Esnaf Emekleyerek Kaçmaya Çalıştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
16.05.2024 - 16:35

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1 Haziran Türk Hava Kuvvetleri Kuruluş Günü için hazırlıklar yapılmaya başlamışken Osmaniye’de alçak uçuş yapan bir F-16 uçağı sesi sebebiyle vatandaşta korku yarattı. Esnaf Teoman Kaan Güler uçağın sesini deprem zannetti.

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Ve Güler’in emekleyerek kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ve Güler’in emekleyerek kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşadığı panik haliyle ne yapacağını şaşıran Güler’in kaçış anları kısa sürede gündem oldu.

Yaşadığı panik haliyle ne yapacağını şaşıran Güler’in kaçış anları kısa sürede gündem oldu.

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Mert Soylu

yaa onunda öyle bi sesi var ki arkadaş, daha önce hiç duymayan biri hakkaten sur'a üflendi falan sanır :d