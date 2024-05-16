Alçak Uçuş Yapan F-16’nın Sesinden Dolayı Deprem Olduğunu Sanan Esnaf Emekleyerek Kaçmaya Çalıştı

1 Haziran Türk Hava Kuvvetleri Kuruluş Günü için hazırlıklar yapılmaya başlamışken Osmaniye’de alçak uçuş yapan bir F-16 uçağı sesi sebebiyle vatandaşta korku yarattı. Esnaf Teoman Kaan Güler uçağın sesini deprem zannetti.
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Ve Güler’in emekleyerek kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaşadığı panik haliyle ne yapacağını şaşıran Güler’in kaçış anları kısa sürede gündem oldu.
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yaa onunda öyle bi sesi var ki arkadaş, daha önce hiç duymayan biri hakkaten sur'a üflendi falan sanır :d