A Milli Kadın Voleybol Takımımız Milletler Ligi'nde Hollanda'yı Mağlup Etmeyi Başardı!
A Milli Kadın Voleybol Takımımız Milletler Ligi'nde Hollanda'yı Mağlup Etmeyi Başardı!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk haftası Antalya'da düzenlenen Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda'yı yendi. Filenin Sultanları rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.
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Japonya mağlubiyetinin ardından Hollanda ile karşılaşan ay-yıldızlılar, parkeden galibiyetle ayrıldı.
Filenin Sultanları, büyük heyecana sahne olan mücadeleyi 3-1 kazandı.
Melissa Vargas, kaydettiği 27 sayı ile galibiyette öne çıkan isim oldu.
Milliler, 18 Mayıs Cumartesi günü İtalya ile karşılaşacak. Dev maç, saat 20'de başlayacak ve TRT SPOR YILDIZ ekranlarından canlı yayınlanacak.
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