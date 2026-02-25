onedio
Final Kararı Alınan Diziden Survivor Sercan'ın Aşk İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Final Kararı Alınan Diziden Survivor Sercan'ın Aşk İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.02.2026 - 15:40

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

25 Şubat Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Survivor denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Sema Aydemir, bu sezon yarışmaya katılmamıştı.

Survivor'a bu sezon katılmayan Sema Aydemir, Ramazan ayında Instagram hesabından başörtülü bir paylaşım yaptı. Sema'nın paylaşımına Hikmet'in Nagihan cevabı gözlerden kaçmadı.

Detaylar:

TRT 1 ekranlarında 2021 yılından beri yayınlanan Teşkilat yüksek reytingler almaya devam ediyor.

TRT 1'in uzun soluklu dizisi Teşkilat 6. sezonuyla ekrana geliyor. Reytingleri yüksek olan Teşkilat'ın 7. sezon onayı alıp almayacağı merak edilirken Birsen Altuntaş'tan söz konusu durum hakkında açıklama geldi.

Detaylar:

NOW'ın yeni dizisi Doktor Başka Hayatta'nın çekimleri tüm hızıyla devam etse de yayın günü hala netleşmemişti.

NOW'ın yeni dizisi Doktor Başka Hayatta'nın ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu. Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sıla Türkoğlu ve İbrahim Çelikkol'un başrollerde yer aldığı Doktor Başka Hayatta için sonunda karar verildi. NOW'ın yeni dizisinin yayın günü netleşti.

Detaylar:

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, Kanal D ekranlarında yayınlanacak Daha 17 dizisiyle anlaşmıştı.

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade Daha 17 dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Diziyle ilgili çalışmalar sürerken 44 yaşındaki oyuncunun 17 yaşındaki karaktere hayat vereceği iddiaları ortalığı karıştırmıştı. Nesrin Cavadzade, iddialara cevap verdi.

Detaylar:

Düşük reytingler nedeniyle yerli dizilerden final haberleri gelmeye devam ediyor.

Düşük reytingler nedeniyle diziler arka arkaya final yapıyor. NOW'ın iddialı dizisi için de beklenen final haberi geldi. NOW'da yayınlanan Sahtekarlar dizisinin final yapacağını kesinleşti.

Detaylar:

Survivor'ın yeni bölümünde Onur Alp'in umursamaz halleri dikkat çekti.

Survivor'ın yeni bölümündeki bir an sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyun esnasında sakatlık geçiren Sude acılar içinde kıvranırken tüm yarışmacılar yanına koştu. Takım arkadaşı Onur Alp'in umursamadan uyumaya devam etmesi ise tepki çekti.

Detaylar:

2025-2026 sezonu 22 diziyle sürerken, bu hafta sonunda geriye 20 dizi kalacak.

2025-2026 sezonu genel anlamda yüksek reytinglerin alındığı bir sezon oldu. Pandemiden bu yana ilk kez 9 dizi birden 7+ reyting almayı başardı. Ancak genellikle aynı anda 21-22 dizinin devam ettiği sezonda pek çok dizi için beklenen olmadı. Reytinglerde istenen başarıyı yakalayamayan 9 dizi erken final kararı aldı. 11. dizi ise yolda...

Detaylar:

13. bölüm için final kararı alınan Rüya Gibi'nin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Show TV'nin final kararı alınan dizisi Rüya Gibi'nin kamera arkası yayınlandı. Rüya Gibi'nin kamera arkası görüntülerinde Seda Bakan ve Uğur Güneş'in öpüşme sahnesinin de olması sosyal medyada gündem oldu.

Detaylar:

NOW TV'de yayın hayatına başlayan Yeraltı dizisi ilk dört bölümüyle büyük başarı yakaladı.

NOW TV'de yayınlanan Yeraltı dizisi, daha ikinci bölümünde reyting zirvesini ele geçirmişti. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizi en güçlü rakibi Eşref Rüya'yı tahtından etmişti. Ünlü rapçi Eypio'nun Yeraltı için şarkı yapması da dizide dikkat çeken detaylardan biri olmuştu. Eypio'dan şarkıyla ilgili itiraf geldi.

Detaylar:

Survivor'dan elenen Dilan Çıtak, yarışmaya geri dönmek istediğini duyurdu.

Survivor 2026'nın elenen ilk yarışmacılarından Dilan Çıtak, Survivor'a geri dönmek istiyor. Instagram hesabından Survivor'dan bir fotoğrafını yayınlayan Dilan Çıtak, Acun Ilıcalı'ya seslenerek 'Geri gelmek mümkün mü? @acunilicali 🫠yeni bir kural mı eklesek? 😎 özledim…' yazdı.

Detaylar:

Survivor'ın en sempatik isimlerinden biri olarak görülen Beyza Gemici, konuşması ve davranışlarıyla dikkat çekmişti.

Survivor 2026'da Gönüllüler takımında yarışan ve bu hafta eleme adayları arasında yer alan Beyza Gemici, yarışmanın en sempatik isimlerinden biri olarak görülüyor. Konuşması ve davranışlarıyla dikkat çeken Beyza, daha önce Acun Ilıcalı'nın da radarına takılmış ve Ilıcalı, 'Seni çözemedim. Hep mi böylesin?' demişti. Beyza, neden duraksayarak konuştuğunu açıkladı.

Detaylar:

NOW ekranlarının sevilen dizisi Kıskanmak'ta ayrılık çanları çalıyor.

NOW'ın ilgiyle izlenen dizisi Kıskanmak'ta flaş gelişme yaşandı. Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Hafsanur Sancaktutan, Mehmet Günsür'ün rol aldığı Kıskanmak'ta bir oyuncu diziye veda ediyor.

Detaylar:

Prens dizisinde birlikte rol alan Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak, Çirkin dizisinde başrol olarak buluşuyor.

Çekimler 27 Şubat'ta başlayacak Çirkin dizisiyle ilgili son gelişmeler yaşanıyor. Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın başrollerini paylaşacağı diziye usta bir isim daha dahil oldu.

Detaylar:

Survivor yarışmacılarından Sercan, 2026 sezonunda da aşk iddialarıyla anılmayı başardı.

Survivor'a katıldığı her sezon adı bir yarışmacıyla aşk iddialarına karışan Sercan, 2026 sezonunda Deniz'e karşı duygular beslediğini açık açık belli etmeye başladı. Deniz'le yakın olan Eren'in elenmesini sağlayan Sercan, yeni bölüm fragmanında Seren Ay'a içini döktü ve bunun tek taraflı olup olmadığını sordu.

Detaylar:

