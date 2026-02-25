Final Kararı Alınan Diziden Survivor Sercan'ın Aşk İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
25 Şubat Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
Survivor denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Sema Aydemir, bu sezon yarışmaya katılmamıştı.
TRT 1 ekranlarında 2021 yılından beri yayınlanan Teşkilat yüksek reytingler almaya devam ediyor.
NOW'ın yeni dizisi Doktor Başka Hayatta'nın çekimleri tüm hızıyla devam etse de yayın günü hala netleşmemişti.
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, Kanal D ekranlarında yayınlanacak Daha 17 dizisiyle anlaşmıştı.
Düşük reytingler nedeniyle yerli dizilerden final haberleri gelmeye devam ediyor.
Survivor'ın yeni bölümünde Onur Alp'in umursamaz halleri dikkat çekti.
2025-2026 sezonu 22 diziyle sürerken, bu hafta sonunda geriye 20 dizi kalacak.
13. bölüm için final kararı alınan Rüya Gibi'nin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
NOW TV'de yayın hayatına başlayan Yeraltı dizisi ilk dört bölümüyle büyük başarı yakaladı.
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak, yarışmaya geri dönmek istediğini duyurdu.
Survivor'ın en sempatik isimlerinden biri olarak görülen Beyza Gemici, konuşması ve davranışlarıyla dikkat çekmişti.
NOW ekranlarının sevilen dizisi Kıskanmak'ta ayrılık çanları çalıyor.
Prens dizisinde birlikte rol alan Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak, Çirkin dizisinde başrol olarak buluşuyor.
Survivor yarışmacılarından Sercan, 2026 sezonunda da aşk iddialarıyla anılmayı başardı.
