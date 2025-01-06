Ferdi Tayfur'un Fadime'nin Düğünü Klibinde Oynayan Trans Kadın Gonca'nın Bilinmeyen Hikayesi
Ferdi Tayfur'un Fadime'nin Düğünü Klibinde Oynayan Trans Kadın Gonca'nın Bilinmeyen Hikayesi
Arabeskin krallarından Ferdi Tayfur'u birkaç gün önce sonsuzluğa uğurladık. Onun bıraktığı eserlerle avunmaya çalışan milyonlar var. Ferdi Tayfur, başarılı bir müzisyen olmanın ötesinde farklı şeyler denemekten kaçınmayan da bir sanatçıydı. Bunlardan sadece bir tanesi 'Fadime'nin Düğünü' isimli klip. Gelin o klipteki hikayeye ve Gonca isimli trans kadının kötü kaderine bir bakalım.
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Gidişine hala daha göz yaşı dökülen arabesk müziğin krallarından Ferdi Tayfur'u anmaya devam ediyoruz. Onun en büyük özelliklerinden biri de, müzikte yaptığı devrimleri filmlerinde ve kliplerinde de icra etmesi.
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Ferdi Tayfur'un 1994 yılında çıkardığı Mor Güller albümü, o dönem müzik piyasasını alt üst etmişti. Albümde "İçim Yanar", "Bari Sen", "Mor Güller" gibi hepsi birbirinden hit şarkılar vardı. Ama "Fadime'nin Düğünü" isimli şarkı bir anda ülkede fırtınalar estirdi.
Köyden kente göçü ve şehrin insanı duygusal olarak yok ettiği detayları anlatan şarkı aslında müthiş bir modern zaman eleştirisi bile sayılabilirdi. Şarkının Tükiye'de hit olmasının ardından bir de klip geldi ki, herkes Fadime'nin Düğünü'nden başka bir şey konuşmaz oldu.
Klipte anlatılan hikaye aslında neredeyse bir kısa film tadındaydı. İnsanlar her detayı defalarca merakla izliyordu. Klipteki gelin yani Fadime, şu an herkesin yakından tanıdığı sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek.
Ama klibin en dikkat çeken detayı, düğüne katılan bir trans bireydi. Köy ahalisi halay çekerken oyuna katılan sarışın, mini etekli bir kadını görüyorduk önce. Sonra bu kadın topluluktan uzayıp ayakta çişini yaptığında anladık trans olduğunu. Bu detay o dönem herkesi oldukça şaşırtmış ama kimde de yadırgamamıştı.
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Herkes klibin eğlencesindeyken yıllar sonra bir üçüncü sayfa haberinde Gonca’nın adı duyuldu. Herkes onu “Ferdi Tayfur’un klibindeki travesti” olarak tanımlamışken, gazetelerde doğduğu isim ve soyadla anılan hunhar bir cinayetin kurbanı olarak adı geçti. Gonca, evine aldığı erkekler tarafından bir nefret cinayeti sonucu katledildi.
Kısacası Ferdi Tayfur, Türkiye'de çok sık görmediğimiz bir işe imza atarken, tam da şarkıda bahsettiği yozlaşmanın hikayesini farkında olmadan gerçek olarak anlatmıştı bizlere. Gonca ise öldürüldüğünde henüz 28 yaşındaydı...
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Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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