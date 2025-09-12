Ev Yoğurdu ve Çiğ Süt Daha mı Sağlıklı? Gıda Mühendisi Yanılgıları ve Riskleri Anlattı!

Gıda mühendisi Ebru Akdağ, @fit.kultur adlı TikTok hesabına konuk oldu ve bir yanılgıya açıklık getirdi. Eskiye nazaran günümüzde gıda konusunda tüketiciler kime güveneceğini, sağlık açısından gönül rahatlığıyla neyi tüketebileceğini şaşırmış durumda. Hal böyle olunca, “sütümü marketten almayım, yoğurdumu evde yapayım” gibi düşünceler de epey yaygınlaşıyor. Ancak Gıda Mühendisi Ebru Akdağ, bunun da sanıldığı kadar sağlıklı olmadığını anlatarak özellikle çiğ süt tüketmenin risklerini vurguladı. Gelin detaylarıyla ondan dinleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sizler de videodaki örnek gibi mahallenizde süt satan arabalara muhakkak denk gelmişsinizdir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın