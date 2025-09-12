Ev Yoğurdu ve Çiğ Süt Daha mı Sağlıklı? Gıda Mühendisi Yanılgıları ve Riskleri Anlattı!

Gıda mühendisi Ebru Akdağ, @fit.kultur adlı TikTok hesabına konuk oldu ve bir yanılgıya açıklık getirdi. Eskiye nazaran günümüzde gıda konusunda tüketiciler kime güveneceğini, sağlık açısından gönül rahatlığıyla neyi tüketebileceğini şaşırmış durumda. Hal böyle olunca, “sütümü marketten almayım, yoğurdumu evde yapayım” gibi düşünceler de epey yaygınlaşıyor. Ancak Gıda Mühendisi Ebru Akdağ, bunun da sanıldığı kadar sağlıklı olmadığını anlatarak özellikle çiğ süt tüketmenin risklerini vurguladı. Gelin detaylarıyla ondan dinleyelim!