Dünya Futbolunda Bahis Oynayan Futbolcular Ne Cezalar Aldı?

Dünya Futbolunda Bahis Oynayan Futbolcular Ne Cezalar Aldı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.11.2025 - 20:58

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan kapsamlı inceleme sonucunda, Süper Lig ve alt liglerde forma giyen bazı profesyonel futbolcular, bahis ve kumar kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Dünyada benzer senaryolarda neler yaşandı, ne cezalar verildi? İşte isim isim cezalar... 

Kaynak - Oksijen

Türk futbolu bahis skandalıyla çalkalanıyor.

Türk futbolu bahis skandalıyla çalkalanıyor.

Önce hakemlerle başlayan süreç şimdi de futbolcularla devam ediyor. Bahis yapan futbolcular hangi cezaları alacaklar sorusunu gündeme getirirken Avrupa ve dünya örnekleri akıllara geldi.

Premier Lig'den Rusya'ya, İtalya'dan Lübnan'a çeşitli isimler cezalarla karşılaştı. İşte o isimlerden bazıları...

Premier Lig'den Rusya'ya, İtalya'dan Lübnan'a çeşitli isimler cezalarla karşılaştı. İşte o isimlerden bazıları...

  • Ivan Toney (Brentford): Kendi takımı ve lig maçlarına bahis oynadığı tespit edildi. 232 ihlalle 8 ay men ve 50.000 sterlin para cezası aldı.

  • Sandro Tonali (AC Milan): İtalya Ligi’nde kendi takımı da dahil maçlara bahis oynadı; 10 ay men cezası verildi.

  • Joey Barton: Newcastle United, Manchester City, Burnley, QPR gibi takımlarda forma giydiği dönemde 1.260’dan fazla bahis kuralı ihlali yaptı. Başlangıçta 18 ay men cezası aldı, sonradan 13 aya düşürüldü.

  • Daniel Sturridge (Liverpool): Transfer olacağı takımı sızdırarak başkasının bahis kazanmasına yol açtı; 4 ay men ve 150.000 sterlin para cezası aldı.

  • Kieran Trippier (Tottenham Hotspur): WhatsApp grubu üzerinden Atletico Madrid transfer bilgisini sızdırdı; yaklaşık 10 hafta men ve 70.000 sterlin para cezası aldı.

  • Andros Townsend (Newcastle United): Bahis oynadığı tespit edildi; ilk olarak 4 ay men ve 18.000 sterlin ceza aldı, iş birliği sonrası men cezası 1 aya indirildi.

  • Harry Toffolo (Nottingham Forest): 375 bahis ihlali gerçekleştirdi; 5 ay lisans askısı ve 21.000 sterlin para cezası aldı.

  • Wayne Shaw (Sutton United): Lig dışı maçlara bahis oynadığı için 8 hafta men ve 375 sterlin ceza aldı.

  • Dmitri Zornikov (Rusya): Rusya’da bahis ihlalleri nedeniyle 5 yıl futboldan men edildi; kaç maça bahis oynadığı bilinmiyor.

Ryan Bowman, 6397 kez bahis oynadı... İçlerinde kendi takımı da vardı.

Ryan Bowman, 6397 kez bahis oynadı... İçlerinde kendi takımı da vardı.

  • Denis Kirilenko (FC Kuban Krasnodar): Rus liginde bahis ihlali nedeniyle 1 yıl men cezası aldı.

  • Ryan Bowman (Motherwell F.C): 6.397 kez bahis oynadı, kendi takımı da dahil; 3,5 yıl futboldan men edildi.

  • Nicolo Fagioli (Juventus F.C): Bahis kuralı ihlali nedeniyle 7 ay men cezası aldı.

  • Cameron Jerome (Norwich City): Bahis kuralını ihlal etti; sadece para cezası aldı.

  • Kynan Isaac (Reading FC): Sahte kart ve maç sonucu üzerine bahisler nedeniyle 10 yıl men cezası aldı; 300’den fazla ihlal.

  • Osman Foyo (AFC Wimbledon): Ekim 2023–Mart 2025 arası yaklaşık 252 ihlal; 5 ay men cezası aldı.

  • Vladimir Pisarsky (PFC Krylia Sovetov Samara): Rus liginde bahis nedeniyle 4 yıl men cezası aldı.

  • Aleksandr Tsiberkin (Dynamo Bryansk): Rusya liginde bahis nedeniyle 10 yıl futboldan men edildi.

  • Mahmoud El-Ali (Persiba Balikpapan): Bahis ve oyun manipülasyonu nedeniyle ömür boyu futboldan men edildi.

  • Tony Kay (Everton / Sheffield Wednesday): 1960’larda bahis nedeniyle ömür boyu men cezası aldı.

  • Ryan Rainey (Finn Harps): Lig maçları üzerine bahis oynadığı için 6 ay futboldan men edildi.

  • Weston McKennie (Juventus / Schalke 04): İtalya’da yasadışı bahis soruşturmasına adı karıştı; disiplin cezası netleşmedi.

  • Martin Demichelis (Manchester City): Bahis kurallarını ihlal etti; yalnızca para cezası aldı, men cezası uygulanmadı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
