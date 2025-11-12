Tuttuğunuz Takımın Maçlarını İzlemek Beyninizi Aşırı Şekilde Çalıştırabilir

Salı günü Radiology dergisinde yayımlanan çalışma, taraftarların tuttukları takımları izlerken beyinlerinin farklı bölgelerinin devreye girdiğini ve bunun hem olumlu hem de olumsuz duygu ve davranışları tetiklediğini ortaya koydu.

Şilili üniversite araştırmacıları, 60 erkek futbol taraftarını fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) yöntemiyle inceledi; bu teknik, kan akışındaki değişimleri ölçerek beyin aktivitesini takip ediyor. Katılımcılar, spora olan tutkularının yoğunluğuna göre izleyici, taraftar veya fanatik olarak sınıflandırıldı. Araştırmada, gönülden destekledikleri takımın, rakip takımın veya tarafsız bir takımın maçlarındaki gol anları sırasında beyin aktiviteleri incelendi.