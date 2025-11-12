Tuttuğunuz Takımın Maçlarını İzlemek Beyninizi Aşırı Şekilde Çalıştırabilir
Araştırmacılar, futbol fanatiklerinin takımları kazandığında veya kaybettiğinde beyinlerinde neler yaşandığını incelemek için taramalar yaptı. Bir futbol taraftarının, tuttuğu takım önemli bir maçı kazandığında ya da kaybettiğinde büyük coşku veya öfke göstermesi oldukça normal karşılanıyor. Taraftarlar bunu genellikle kontrol dışı bir tepki olarak tanımlasa da, takımlarına duydukları yoğun sadakat çoğu zaman mantıksız davranışlara yol açabiliyor. Yeni yapılan bir araştırma, bu davranışların bilimsel temelini anlamaya yardımcı oldu.
Şili'de 60 erkek taraftar üzerinde araştırma yapıldı.
13 maddeden oluşan Futbol Taraftarları Fanatiklik Ölçeği üzerinden değerlendirme yapıldı.
“Rekabet, saniyeler içinde beynin değerleme ve kontrol dengesini hızla yeniden yapılandırıyor”
Kongre binası baskını üzerinden "fanatizm" tanımı yapıldı.
