Ebrar Karakurt "Sır Olarak Kalmasın" Diyerek Sırrını Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.11.2025 - 18:08

Ebrar, Sultan Ligi'nin 5. haftasında sahalarında oynayacakları Fenerbahçe Medicana maçı öncesi TRTSPOR'a konuştu. Milli  voleybolcu hem maçı değerlendirdi hem de Eczacıbaşı'na gelirken yaşananları anlattı. Ebrar, 'Sır olarak kalmasın' diyerek çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

Ebrar, Sultanlar Ligi’nin 5. haftasında Fenerbahçe Medicana ile oynayacakları maç öncesi, “Fenerbahçe çok güçlü bir ekip. Evimizde oynamanın avantajını kullanmak istiyoruz. Maçın küçük detaylarla belirleneceğini düşünüyorum. Umarım iyi oynayan ve kazanan taraf biz oluruz.” ifadelerini kullandı.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Eczacıbaşı’na transfer süreciyle ilgili olarak, “Bu bir sır olarak kalmasın; aslında Eczacıbaşı’yla sözleşmeyi çok önceden, yaz ayında imzalamıştım. Onlar ilgilerini ve beni istediklerini her zaman çok net gösterdiler. Rusya’da iki yılımı tamamlamıştım ve artık Türkiye’ye dönmek istiyordum. Hem voleybol hem de sevdiklerimle bir arada olabilmek açısından bu benim için doğru zamandı. Eczacıbaşı gibi bir kulüpten teklif gelince hiç düşünmeden kabul ettim.” dedi.

Ebrar Karakurt, Türkiye Ligi’nin bu sezonki seviyesini değerlendirirken, “Kesinlikle bu sene özellikle yapılan transferlerle ligin kalitesi geçen yıla göre çok arttı. Herkesin de dediği gibi, İtalya ve Türkiye Ligi dünyanın en iyi iki ligi. Rusya Ligi, İtalya ve Türkiye’ye kıyasla biraz daha düşük seviyede, daha çok fiziksellik ön planda. Geçen sene İtalya Ligi bir tık öndeydi ama bu sene arada büyük fark yok; tek fark İtalya takımlarının daha fazla yabancı oyuncu bulundurabilmesi. Türkiye Ligi’nde takımların kalitesi ise bu sene ciddi şekilde yükseldi.” ifadelerini kullandı.

