Ebrar Karakurt "Sır Olarak Kalmasın" Diyerek Sırrını Açıkladı

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Eczacıbaşı’na transfer süreciyle ilgili olarak, “Bu bir sır olarak kalmasın; aslında Eczacıbaşı’yla sözleşmeyi çok önceden, yaz ayında imzalamıştım. Onlar ilgilerini ve beni istediklerini her zaman çok net gösterdiler. Rusya’da iki yılımı tamamlamıştım ve artık Türkiye’ye dönmek istiyordum. Hem voleybol hem de sevdiklerimle bir arada olabilmek açısından bu benim için doğru zamandı. Eczacıbaşı gibi bir kulüpten teklif gelince hiç düşünmeden kabul ettim.” dedi.