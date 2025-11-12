Nijerya’da Kritik Maçlar Öncesi Prim Krizi: Osimhen ve Ndidi Dahil Takım İdmana Çıkmadı!

Nijerya Milli Takımı, yarın Gabon ile Dünya Kupası bileti yolunda kritik bir maça çıkacak. Kadrosunda Süper Lig’in yıldızları Osimhen ile Ndidi’yi de barındıran Nijerya Milli Takımı’nda futbolcular isyan bayrağını çekti. Futbolcular, iki yıldır ödenmeyen primler nedeniyle bugün idmana çıkmama kararı aldı. Futbol federasyonu yönetimi ile futbolcular arasında yapılan ilk toplantının da olumlu geçmediği öğrenildi. Fas’ın Rabat kentinde oynanancak karşılaşma öncesi Nijeryalı futbolcular kamp yapılan oteldeki yetersizlikler nedeniyle şikayetçi olmuştu.