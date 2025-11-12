onedio
Nijerya’da Kritik Maçlar Öncesi Prim Krizi: Osimhen ve Ndidi Dahil Takım İdmana Çıkmadı!

Nijerya'da Kritik Maçlar Öncesi Prim Krizi: Osimhen ve Ndidi Dahil Takım İdmana Çıkmadı!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.11.2025 - 12:04

Nijerya Milli Takımı, yarın Gabon ile Dünya Kupası bileti yolunda kritik bir maça çıkacak. Kadrosunda Süper Lig’in yıldızları Osimhen ile Ndidi’yi de barındıran Nijerya Milli Takımı’nda futbolcular isyan bayrağını çekti. Futbolcular, iki yıldır ödenmeyen primler nedeniyle bugün idmana çıkmama kararı aldı. Futbol federasyonu yönetimi ile futbolcular arasında yapılan ilk toplantının da olumlu geçmediği öğrenildi. Fas’ın Rabat kentinde oynanancak karşılaşma öncesi Nijeryalı futbolcular kamp yapılan oteldeki yetersizlikler nedeniyle şikayetçi olmuştu.

13 Kasım Perşembe günü Dünya Kupası bileti için oynanacak play-off yarı finalinde Gabon ile karşılaşacak Nijerya’da kriz çıktı.

13 Kasım Perşembe günü Dünya Kupası bileti için oynanacak play-off yarı finalinde Gabon ile karşılaşacak Nijerya'da kriz çıktı.

Galatasaraylı Victor Osimhen ve Beşiktaşlı Wilfried Ndidi’nin de kadroda bulunduğu Nijerya Milli Takımı’nda oyuncular bugün yapılması planlanan idmana çıkmadı.

Fas’ın Rabat kentinde düzenlenen play-off maçları öncesi iki yıldır ödenmeyen primlerinin ödenmesini isteyen futbolcular ile yönetim arasında yapılan ilk görüşmeden de olumlu sonuç çıkmadı. Nijerya Spor Bakanlığı yetkililerin devreye girmesine rağmen sorunun hala çözülmediği öğrenildi.

Milli takım oyuncuları kamp koşullarında da şikayetçi.

Milli takım oyuncuları kamp koşullarında da şikayetçi.

Nijerya, Gabon, Kamerun ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin yarışacağı 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri Play-Off maçları Fas’ın Rabat kentinde düzenlenecek.

Nijerya Milli Takım oyuncuları, Rabat’ta kamp yapılan oteldeki yetersizlikler nedeniyle de yönetimi protesto etmişti.

