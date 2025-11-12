Nijerya’da Kritik Maçlar Öncesi Prim Krizi: Osimhen ve Ndidi Dahil Takım İdmana Çıkmadı!
Nijerya Milli Takımı, yarın Gabon ile Dünya Kupası bileti yolunda kritik bir maça çıkacak. Kadrosunda Süper Lig’in yıldızları Osimhen ile Ndidi’yi de barındıran Nijerya Milli Takımı’nda futbolcular isyan bayrağını çekti. Futbolcular, iki yıldır ödenmeyen primler nedeniyle bugün idmana çıkmama kararı aldı. Futbol federasyonu yönetimi ile futbolcular arasında yapılan ilk toplantının da olumlu geçmediği öğrenildi. Fas’ın Rabat kentinde oynanancak karşılaşma öncesi Nijeryalı futbolcular kamp yapılan oteldeki yetersizlikler nedeniyle şikayetçi olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
13 Kasım Perşembe günü Dünya Kupası bileti için oynanacak play-off yarı finalinde Gabon ile karşılaşacak Nijerya’da kriz çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milli takım oyuncuları kamp koşullarında da şikayetçi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın