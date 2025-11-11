İspanya - Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Milli Maç Hangi Kanalda? İspanya - Türkiye Maçı Nereden İzlenir?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda gözler, İspanya - Türkiye maçına çevrildi. A Milli Takımımız, 6. maçında deplasmanda mücadele edecek. Konya'da gerçekleşen ve 6-0 sonuçlanan önceki maçın rövanşını almaya hazırlanan Millilerimiz, İspanya karşısında puan ya da puanlar almayı hedefliyor. Bu önemli maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler ise İspanya - Türkiye maçını canlı izlemek için müsabakanın detaylarını araştırıyor. Peki, İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İspanya-Türkiye maçı hangi kanalda?

