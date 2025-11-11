onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
İspanya - Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Milli Maç Hangi Kanalda? İspanya - Türkiye Maçı Nereden İzlenir?

İspanya - Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Milli Maç Hangi Kanalda? İspanya - Türkiye Maçı Nereden İzlenir?

FIFA
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.11.2025 - 15:43

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda gözler, İspanya - Türkiye maçına çevrildi. A Milli Takımımız, 6. maçında deplasmanda mücadele edecek. Konya'da gerçekleşen ve 6-0 sonuçlanan önceki maçın rövanşını almaya hazırlanan Millilerimiz, İspanya karşısında puan ya da puanlar almayı hedefliyor. Bu önemli maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler ise İspanya - Türkiye maçını canlı izlemek için müsabakanın detaylarını araştırıyor. Peki, İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İspanya-Türkiye maçı hangi kanalda? 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İspanya-Türkiye Maçı Ne Zaman?

İspanya-Türkiye Maçı Ne Zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri E Grubu'nun 6. haftasında heyecan dorukta. İspanya ve Türkiye milli takımları arasında gerçekleşecek olan bu önemli karşılaşma, futbolseverlerin nefesini kesmeye hazırlanıyor.

Bu zorlu mücadele, 18 Kasım'da futbolseverlerle buluşacak. 

İspanya-Türkiye Maçı Saat Kaçta?

İspanya ve Türkiye'nin kıyasıya mücadele edeceği maç, 18 Kasım 2025 Salı günü Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

İspanya-Türkiye Maçı Nereden İzlenir?

İspanya-Türkiye Maçı Nereden İzlenir?

İspanya ve Türkiye arasında gerçekleşecek olan futbol maçı, EXXEN ve TV8 kanallarında canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

İspanya-Türkiye Maçı Nerede Oynanacak?

İspanya-Türkiye Maçı Nerede Oynanacak?

A Milli Takımımız, İspanya'ya karşı bir müsabaka için deplasmana gidiyor. Bu önemli karşılaşma, Sevilla şehrinde bulunan La Cartuja Stadyumu'nda gerçekleşecek.

İspanya-Türkiye Maçı Öncesi Milli Takımımızın Puan Durumu:

İspanya-Türkiye Maçı Öncesi Milli Takımımızın Puan Durumu:

2026 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki tabloya göre, İspanya 4 maçta 12 puanla lider durumda. Türkiye ise 9 puanla 2. sırada yer alıyor.

İspanya-Türkiye Maç Kadrosunda Kimler Var?

İspanya-Türkiye Maç Kadrosunda Kimler Var?

İspanya kadrosunda maç öncesi dikkat çeken gelişme gündemde. İspanyol futbol yıldızı Lamine Yamal, yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşan Gürcistan ve Türkiye maçlarına katılamayacak. Yamal, bu sezon performansıyla dikkat çekmiş ve 11 maçta 6 gol atıp 6 asist yapmıştı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği aday kadro ise merak ediliyor. İşte, A Milli Takımı'nın İspanya ve Bulgaristan maçları için açıklanan 28 kişilik aday kadrosu:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın