Türkiye - Bulgaristan Maçı Ne Zaman? Türkiye - Bulgaristan Maçı Nereden İzlenir, Milli Maç Hangi Kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin kritik aşamasına girerken, tüm dikkatler Bulgaristan ve Türkiye arasındaki maça yönelmiş durumda. Türkiye'nin A Millilerimiz, 5. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Gürcistan'ı deplasmanda 4-1 yenerek moral bulan Milli Takımımız, şimdi de Bulgaristan karşısında puan kapma peşinde. Bu önemli karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbol tutkunları ise Türkiye - Bulgaristan maçının ayrıntılarını merakla araştırıyor. Peki, Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte, detaylar...