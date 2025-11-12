onedio
Türkiye - Bulgaristan Maçı Ne Zaman? Türkiye - Bulgaristan Maçı Nereden İzlenir, Milli Maç Hangi Kanalda?

FIFA
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.11.2025 - 09:38

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin kritik aşamasına girerken, tüm dikkatler Bulgaristan ve Türkiye arasındaki maça yönelmiş durumda. Türkiye'nin A Millilerimiz, 5. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Gürcistan'ı deplasmanda 4-1 yenerek moral bulan Milli Takımımız, şimdi de Bulgaristan karşısında puan kapma peşinde. Bu önemli karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbol tutkunları ise Türkiye - Bulgaristan maçının ayrıntılarını merakla araştırıyor. Peki, Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte, detaylar...

Türkiye - Bulgaristan Maçı Ne Zaman?

Türkiye'nin futbol takımı, Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yer alıyor ve son maçında Gürcistan'ı büyük bir farkla mağlup etti. Bu başarının ardından gözler Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı bir sonraki maça çevrildi. 

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Türkiye - Bulgaristan maçı, 15 Kasım'da gerçekleşecek.

Türkiye - Bulgaristan Maçı Saat Kaçta? 

Türkiye - Bulgaristan maçı, 15 Kasım 2025 Cumartesi akşamı Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.

Türkiye - Bulgaristan Maçı Nereden İzlenir?

Bulgaristan ile Türkiye'nin karşı karşıya geleceği heyecan dolu futbol maçı, EXXEN ve TV8 kanallarında canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye - Bulgaristan Maçı Nerede Oynanacak?

Milli futbol takımımız, Bulgaristan'ı kendi sahamızda ağırlama hazırlığı içerisinde. Bu kritik mücadele, Bursa'da yer alan Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Türkiye - Bulgaristan Maçı Öncesi Milli Takımımızın Puan Durumu:

2026 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki tabloda, Türkiye'nin 9 puanla grubun 2. sırasında yer aldığını görüyoruz. Grubun zirvesinde ise İspanya bulunuyor. 15 Kasım'daki rakibimiz Bulgaristan ise grubun 4. sırasında yer alıyor.

Türkiye - Bulgaristan Maçının Bilet Fiyatları Ne Kadar?

Millilerimizin, Bulgaristan maçının bilet satışları geçtiğimiz günlerde satışa çıktı. İşte, Türkiye - Bulgaristan maçı bilet fiyatları: 

  • Batı alt orta bloklar: 2 bin 500 TL

  • Doğu alt orta bloklar: 2 bin TL

  • Batı alt köşe bloklar: 1750 TL

  • Doğu alt köşe bloklar: 1750 TL

  • Doğu üst orta bloklar: 1500 TL

  • Batı üst köşe bloklar: 1250 TL

  • Doğu üst köşe bloklar: 1250 TL

  • Kuzey kale arkası: 900 TL

  • Güney kale arkası: 900 TL

