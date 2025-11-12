Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe'de Kalacak mı Gidecek mi?

Transfer çalışmalarıyla ilgili sürekli temas halinde olduklarını aktaran Cem Ciritci, “Hocamızla sürekli iletişim halindeyiz ve beğenilen oyuncular için görüşmeler yapıyoruz. Hocamızın uygun gördüğü ve şartların elverdiği transferi gerçekleştirmeye hazırız.” dedi.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius’un sözleşmesine dair de konuşan Ciritci, “Hocamızdan son derece memnunuz; hem karakteri hem sahadaki hırsı hem de oyuncular ve taraftar üzerindeki etkisi mükemmel uyum sağlıyor. Uzun yıllar birlikte çalışmayı hedefliyoruz. Görüşmelerimiz yoğun maç programı nedeniyle biraz yavaş ilerliyor, ama herhangi bir sorun yok. Ümit ediyoruz ki aralık ayı itibarıyla bu konuyu çözeriz.” ifadelerini kullandı.