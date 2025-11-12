onedio
Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe'de Kalacak mı Gidecek mi?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
12.11.2025 - 18:39

Fenerbahçe Beko’nun Almanya’nın Münih şehrinde İsrail ekipleri Maccabi Rapyd ve Hapoel IBI ile oynayacağı karşılaşmalar için kente gelen Cem Ciritci, basına açıklamalarda bulundu. Kulübün Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ciritci, ayrıca başantrenör Sarunas Jasikevicius’un sözleşmesiyle ilgili de bilgi verdi.

İsrail'in Filistin saldırıları sebebiyle maçlar Almanya'da oynanıyor.

"Yine dörtlü finalin en güçlü adayı olacağız"

Takımın sezona istediği gibi başlayamadığını ifade eden Ciritci, “Geçen sezonun etkilerini yaşıyoruz. Beş oyuncu ayrıldı, yerine dört yeni oyuncu geldi. Bunların üçü ABD’li ve hemen sakatlık yaşadılar. Jantunen de Avrupa Şampiyonası’ndan dönerek takıma katıldı. Oyuncularımız hocamızın taktiklerine ve antrenman sistemine yeni yeni uyum sağlıyor. Bu uyum yakalandığında yine Dörtlü Final’in ve ligin en güçlü adayı olacağız.” dedi.

Jasikevicius'un geleceği belirsizliğini koruyor.

Transfer çalışmalarıyla ilgili sürekli temas halinde olduklarını aktaran Cem Ciritci, “Hocamızla sürekli iletişim halindeyiz ve beğenilen oyuncular için görüşmeler yapıyoruz. Hocamızın uygun gördüğü ve şartların elverdiği transferi gerçekleştirmeye hazırız.” dedi.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius’un sözleşmesine dair de konuşan Ciritci, “Hocamızdan son derece memnunuz; hem karakteri hem sahadaki hırsı hem de oyuncular ve taraftar üzerindeki etkisi mükemmel uyum sağlıyor. Uzun yıllar birlikte çalışmayı hedefliyoruz. Görüşmelerimiz yoğun maç programı nedeniyle biraz yavaş ilerliyor, ama herhangi bir sorun yok. Ümit ediyoruz ki aralık ayı itibarıyla bu konuyu çözeriz.” ifadelerini kullandı.

